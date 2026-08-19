I kamen bi zaplakao: Majka se oprostila od sina (13) koji je poginuo u nesreći

Majka dječaka (13) koji je poginuo na hipodromu u Kovilovu tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preponskom jahanju, oprostila se od sina na društvenim mrežama.

"Sine moj, živiš zauvijek moj šampione. I uvijek ćemo te pamtiti ovako, sa ovom snagom i hrabrošću koje si imao. A ovo je bila tvoja omiljena pjesma: Stojiš u dvorani slavnih, i cijeli svijet će da zna tvoje ime, jer ti goriš najsvijetlijim plamenom, i cijeli svijet će da zna tvoje ime i tvoja slika će biti na zidu u dvorani slavnih. Budi šampion jer tebi je mjesto u dvorani slavnih".

"Standing in the Hall of Fame, And the world’s gonna know your name, Cause you burn with the brightest flame, And the world’s gonna know your name, And you’ll be on the walls of the Hall of Fame".

Podsjetimo, dječak (13) poginuo je 15. avgusta na hipodromu u Kovilovu tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preponskom jahanju nakon što je pao sa konja.

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Dječak je tokom takmičenja pao sa konja kada nije uspio da preskoči preponu, a životinja je pala preko njega. Zadobio je teške tjelesne povrede u vidu povreda glave i grudnog koša, uprkos tome što je nosio svu zaštitnu opremu.

Nakon pada, dijete je ostalo bez svijesti.

Dječak je odmah transportovan u Urgentni centar, gdje su mu se ljekari borili za život, ali je ubrzo stigla vijest da u tome nisu uspeli.