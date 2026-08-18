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Adria sports conference: Vitor Baija dolazi u Banjaluku

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 11:49

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Легендарни потругалски голман Витор Баија долази у Бањалуку 2. и 3. септембара гдје ће присуствовати Адриа спорт конференцији.
Foto: Ustupljena fotografija

Adria sports conference u Banjaluci će, i ove godine (2 – 3. septembar) da okupi brojne velikane iz svijeta sporta, marketinga, medija i biznisa, a svoj dolazak u grad na Vrbasu potvrdio je i Vitor Baija, legendarni potrugalski golman koji je branio boje Porta i Barselone.

Vitor Baija je za fudbalske karijere osvojio sve što se osvojiti može, a u biografiji se diči sa 27 trofeja uključujući i one Lige šampiona, Kupa pobjednika kupova, Kupa UEFA-e i Interkontinentalnog kupa.

Na Adria sports conference Vitor Baija dolazi kao jedan panelista koji će se osvrnuti na svoj fudbalski put, ali će da govori i o brojnim aktuelnim fudbalskim temama.

Uz Baiju, organizatori Adria sports conference već su najavili dolazak Svetislava Pešića, Uroša Medića, Ćusa Matea, Marine Maljković i Ivana Miljkovića, a narednih dana očekuje se još "iznenađenja" koja će Adria sports conference, i ove godine, pozicionirati kao jednu od vodećih regionalnih konferencija na temu sporta, marketinga, medija i biznisa.

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