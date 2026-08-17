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RK Sporting: Trofeji kao obaveza svake sezone

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Autor:

Andrej Knežević
17.08.2026 21:56

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Салвадор Салвадор, капитен РК Спортинг
Foto: ATV

Najtrofejniji su rukometni klub Portugala, a svake sezone imaju trofejne obaveze. Ni predstojeća za ekipu lisabonskog Sportinga neće da bude izuzetak. Na turnir u Doboju stigli su sa ciljem da kroz kvalitetne kontrolne utakmice dodatno izbruse formu za sve što ih čeka.

Kapitenska traka odavno je povjerena Salvadoru Salvadoru koji je prošao i kroz mlađe kategorije klube, a danas je jedan od najboljih portugalskih rukometaša.

„Uskoro nas očekuje i prva borba za domaći trofej, a to je utakmica Superuka. Turnir u Doboju nam je poslužio kao odlična priprema za sve što nas čeka. Naši ciljevi su uvijek jasni. U Portugalu želimo da osvojimo sve što se osvojiti može, a u Ligi šampiona da odemo što dalje. Prošle sezone smo stigli do četvrtfinala, tako da želimo da ponovimo taj rezultat, a daćemo sve od sebe da odemo i korak dalje“, rekao je Salvador Salvador, kapiten RK Sporting

Portugalski rukomet proživljava zlatne dane, i na klupskom, ali i na reprezentativnom nivo. Godine dobrog i planskog rada, kaže Salvador, stižu na naplatu, pa ne čudi što je reprezetnacija na minulom Svjetskom prvenstvu stigla do 4. mjesta, dok je Sportingu, prošle sezone, za dlaku izmakao plasman na završni turnir Lige šampiona.

„Portugalski rukomet grabi velikim koracima naprijed, a sve to je dokaz odličnog rada. Naši klubovi već godinama igraju zapaženu ulogu na evropskoj sceni, u svim takmičenjima, a reprezentacija je ostvarila fenomenalna rezultat na Svjetskom prvenstvu. Svi imamo istu želju, a to je da zadržimo naš pobjednički mentalitet i da se borimo za svaku pobjedu. Uvjeren sam da ono najbolje tek dolazi“, rekao je Salvador Salvador, kapiten RK Sporting

Prikazano u Doboju rukometašima Sportigna daje za pravo da se nadaju još jednoj uspješnoj sezoni u kojoj će jurišati i na rekordnu 25. titulu šampiona Portugala.

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rukomet

Doboj

turnir

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