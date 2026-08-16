Ivičić do rekorda BiH i Srpske u Češkoj

Autor:ATV redakcija
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Fantastičan nastup Luke Ivičića na međunarodnom mitingu u višebojima T.KOP KUP koji je održan 15\16 avgusta u Pragu (Češka).
Luka je skupivši 6476 bodova uspio da postavi novi rekord BiH i rekord Republike Srpske u desetoboju za seniore.
Uz ostvaren rekord Luka je na pobjedničkom postolju zauzeo treće mjesto odmah iza takmičara iz Češke i Izraela u izuzetno jakoj konkurenciji od 18 takmičara.
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