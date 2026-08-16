Logo

Ivičić do rekorda BiH i Srpske u Češkoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 18:22

Komentari:

0
Лука Ивичић
Foto: Ustupljena fotografija

Fantastičan nastup Luke Ivičića na međunarodnom mitingu u višebojima T.KOP KUP koji je održan 15\16 avgusta u Pragu (Češka).

Luka je skupivši 6476 bodova uspio da postavi novi rekord BiH i rekord Republike Srpske u desetoboju za seniore.

Uz ostvaren rekord Luka je na pobjedničkom postolju zauzeo treće mjesto odmah iza takmičara iz Češke i Izraela u izuzetno jakoj konkurenciji od 18 takmičara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Luka Ivičić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Боксерски меч Славија

Ostali sportovi

Bokserski spektakl na otvorenom u Banjaluci: Mlade reprezentacije Rusije i Srbije u ringu

2 d

0
Велики таленат којем је један ударац промијенио живот: 7 мјесеци коме, деценија агоније и смрт у 34. години

Ostali sportovi

Veliki talenat kojem je jedan udarac promijenio život: 7 mjeseci kome, decenija agonije i smrt u 34. godini

2 d

0
Трагичан крај тужне боксерске приче: Преминуо легендарни Причард Колон

Ostali sportovi

Tragičan kraj tužne bokserske priče: Preminuo legendarni Pričard Kolon

2 d

0
Рукомет Добој

Ostali sportovi

Doboj ponovo centar rukometnog svijeta

2 d

0

  • Najnovije

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

19

21

Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima