Ivičić do rekorda BiH i Srpske u Češkoj

Fantastičan nastup Luke Ivičića na međunarodnom mitingu u višebojima T.KOP KUP koji je održan 15\16 avgusta u Pragu (Češka).

Luka je skupivši 6476 bodova uspio da postavi novi rekord BiH i rekord Republike Srpske u desetoboju za seniore.

Uz ostvaren rekord Luka je na pobjedničkom postolju zauzeo treće mjesto odmah iza takmičara iz Češke i Izraela u izuzetno jakoj konkurenciji od 18 takmičara.