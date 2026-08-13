Doboj ponovo centar rukometnog svijeta

Ne krije Nebojša Bojić da mu je srce zaigralo kada je kročio na teren za koji ga vežu prvi rukometni koraci.

Rođeni Dobojlija u dresu Slovana zaigrao je na turniru u svom gradu, a u trenutku kada je spustio roletnu na gol, ekipi je pomogao da ostvari pobjedu nad Katarom. Svjetska je ovo priča, ne štedi Bojić zadovoljstvo što se dobojski turnir ponovo sija punim sjajem.

Nebojša već nekoliko godina karijeru gradi u Sloveniji, a u Slovanu mu je, kaže, sve potaman, pa ne čudi što je nedavno stavio paraf na novi ugovor.

Nebojši društvo u ekipi pravi i Staš Skube koji se nakon skoro decenije provedene u inostranstvu vratio se u rudnu grudu. Pun je hvale na račun dobojskog turnira koji će, kaže, da im posluži kao odlična provjera za nadolazeću sezonu u kojoj Slovan već ima primarni cilj - da se Celju preotme primat u slovenačkom rukometu.

Šest ekipa vodi bitku za trofej u Doboju, a turnir je ponovo besprijekorno organizovan zahvaljujući predanom radu Danijela Šarića i njegovih saradnika.

Republičke i gradske vlasti dale su punu podršku organizaciji turnira, a želja svih je da ova rukometna priča nastavi da se piše zlatnim slovima.

Do petka su utakmice grupne faze, a u subotu, finalnog dana turnira, vodiće se borba za konačni plasman.