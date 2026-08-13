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Operisana Jovana Jeremić

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 22:03

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Јована Јеремић
Foto: Youtube/ADRIA TV Montenegro

Voditeljka jutarnjeg programa Pink televizije, Jovana Jeremić, rano u četvrtak otišla u jednu privatnu kliniku, gdje se podvrgla estetskoj operaciji uvećanja grudi.

Operacija je protekla u najboljem redu i sada se osjeća dobro. Iako je u jakim bolovima i zavojima, operaciju je dobro podnijela.

Operacija je, kako saznaju domaći mediji, gotova i protekla je u najboljem redu, te se tako voditeljka, kako pišu, podigla iz kreveta i sjedi, iako je pod jakim bolovima, uvijena je u zavoje i steznike, a operaciju je i sama dobro podnijela, prenosi "mondo".

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Tagovi :

Jovana Jeremić

povećanje grudi

Operacija

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