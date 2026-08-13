Operisana Jovana Jeremić

Autor:ATV redakcija
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Voditeljka jutarnjeg programa Pink televizije, Jovana Jeremić, rano u četvrtak otišla u jednu privatnu kliniku, gdje se podvrgla estetskoj operaciji uvećanja grudi.
Operacija je protekla u najboljem redu i sada se osjeća dobro. Iako je u jakim bolovima i zavojima, operaciju je dobro podnijela.
Operacija je, kako saznaju domaći mediji, gotova i protekla je u najboljem redu, te se tako voditeljka, kako pišu, podigla iz kreveta i sjedi, iako je pod jakim bolovima, uvijena je u zavoje i steznike, a operaciju je i sama dobro podnijela, prenosi "mondo".
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