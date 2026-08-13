Poznato koji grad u Bugarskoj je domaćin Evrovizije

Bugarski grad Burgas izabran je za domaćina 71. "Pjesme Evrovizije", koja će biti održana u maju naredne godine, saopštili su organizatori takmičenja.

"Burgas na Crnom moru ugostiće izvođače, delegacije, navijače, novinare i milione gledalaca širom svijeta na tri spektakularna direktna prenosa u utorak, 11. maja, četvrtak, 13. maja, te subotu, 15. maja, 2027. godine", saopštila je Evropska radiodifuzna unija.

Bugarska je pobijedila na "Pjesmi Evrovizije" ove godine, održanoj u Beču, a predstavljala ju je pop pjevačica Dara /Darina Jotova/ sa pjesmom "Bangaranga".

Ona je ubjedljivo trijumfovala sa ukupno 516 bodova, čime je Bugarska ostvarila prvu pobjedu u istoriji ovog takmičenja, prenosi Srna.