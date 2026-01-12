Kako je Jugoslavija napravila haos na Evroviziji 1981

Na društvenim mrežama je ponovo aktuelizovan snimak pod nazivom “Najsmiješniji trenutak Evrovizije 1981”, a malo ko bi na prvi pogled pomislio da je nekadašnja Jugoslavija bila u središtu tog legendarnog događaja - ili, tačnije, nezgode.

Tradicionalna manifestacija Evrovizija je 1981. godine održana u Dablinu, a ulogu voditeljke imala je Dorin Ni Brian.

Nastala je zbunjujuća tišina

Pošto su nastupili svi takmičari, usledilo je uključivanje televizijskih centara širom Evrope, kako bi bili saopšteni glasovi nacionalnih žirija.

Kada je Brianova pozvala Jugoslaviju, tačnije Zagreb i zamolila novinarku i voditeljku Helgu Vlahović da saopšti bodove, u prenosu je nastala zbunjujuća tišina.

Nekoliko trenutaka se nije čulo ništa, a zatim se Helga kratko javila i obavijestila da “bodovi još nisu spremni”. Brianova je ponovila pitanje, nakon čega se Helga ponovo uključila i na kraju objavila rezultate glasanja.

Jedna rečenica ušla u istoriju

U jednom trenutku, izgovorila je i rečenicu koja je postala dio evrovizijske istorije. Na pitanje koji su rezultati čulo se “Nemam ih“.

Tada su rijetki shvatili da se hrvatska voditeljka zapravo obraćala tehničkoj ekipi u studiju, pokušavajući da im objasni da nema uspostavljenu vezu s Dablinom, ali su njene riječi čuli gledaoci širom Evrope, prenosi Dnevno.hr.

Te godine, Jugoslaviju je na Evroviziji predstavljao Seid Memić Vajta sa pjesmom “Lejla“, dok je pobjedu odnela Velika Britanija sa pjesmom “Making Your Mind Up“, u izvođenju grupe Bucks Fizz.

Snimak ove nespretne, ali simpatične situacije, danas se često dijeli na društvenim mrežama, gdje ga mnogi i dalje nazivaju jednim od “najsmiješnijih trenutaka u istoriji Evrovizije”.

Helga Vlahović je preminula 27. februara 2012. godine, nakon teške bolesti.