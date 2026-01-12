Pogledajte sve golove sa spektakla iz Džede: Barselona još jednom osvojila Superkup

U finalu igranom u saudijskoj Džedi, katalonski tim je još jednom nadigrao Real Madrid (3:2), te im se tako revanširao za poraz u oktobru u nacionalnom šampionatu.

Nakon nevjerovatne završnice prvog poluvremena, tokom koje smo vidjeli čak četiri gola, svega jedan je bio dovoljan u nastavku da odluči pobjednika.

Dok se Mbape spremao da uđe u igru i postane heroj, tu ulogu je iz redova rivala preuzeo Rafinja. Bio je Brazilac igrač meča u polufinalu protiv Atletik Bilbaa, a onda i u finalu ponio identičan epitet.

Ne samo da je postigao prvi, već i peti i posljednji gol na ovom meču vrijedan prvog trofeja u sezoni. Namjestio se krilni fudbaler iz sredine i ivice šesnaesterca i šutirao ponajviše iz očaja. Tek nešto da proba. Na njegovu sreću lopta se odbila od noge Raula Asensija i prevarila Tibu Kurtou, koji je samo nemoćno posmatrao kako se mreža trese.

Real je nadoknadu dočekao sa igračem više nakon isključenja Frenkija de Jonga. Do tada sjajni Holanđanin je neoprezno startovao nad Mbapeom, zbog čega mu je pokazan direktan crveni karton. Tu prednost rival nije iskoristio do kraja.