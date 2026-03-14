Užas: Mladić unakažen nakon napada četvorice nasilnika

Autor:ATV
14.03.2026
16:46
Komentari:0
Tokom prošle noći u blizini Slobodinog igrališta u Čačku od strane četvorice mlađih muškaraca pretučen je mladić. On je sa teškim tjelesnim povredama hospitalizovan u Opštu bolnicu u Čačku.
"Na urgentno prijemno odjeljenje primljen je mladić povređen u tuči. Poslije odrađene dijagnostike sa teškim tjelesnim povredama glave primljen je u jedinicu intenzivne nege", saopšteno je iz čačanske Opšte bolnice.
Detaljnije okolnosti pod kojima je došlo do tuče, za sada nisu poznate, prenosi Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu