Užas: Mladić unakažen nakon napada četvorice nasilnika

Tokom prošle noći u blizini Slobodinog igrališta u Čačku od strane četvorice mlađih muškaraca pretučen je mladić. On je sa teškim tjelesnim povredama hospitalizovan u Opštu bolnicu u Čačku.

"Na urgentno prijemno odjeljenje primljen je mladić povređen u tuči. Poslije odrađene dijagnostike sa teškim tjelesnim povredama glave primljen je u jedinicu intenzivne nege", saopšteno je iz čačanske Opšte bolnice.

Detaljnije okolnosti pod kojima je došlo do tuče, za sada nisu poznate, prenosi Telegraf.