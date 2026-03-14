Loto dobitnik nastradao u požaru

14.03.2026

14:11

Лото / Лутрија
Stravičan požar izbio je jutros oko 5 časova u mJestu Stubline kod Obrenovca. Kako saznajemo, izgorijela je kuća i nastradao Zoran J. (79). Komšije su u šoku i govore da se radi o velikoj tragediji.

Unutrašnjost kuće je potpuno uništena u požaru koji je izbio u ranim jutarnjim časovima.

Vatra je uništila tavanski dio, a konstrukcija se potpuno urušila. Vatrogasne ekipe su, nažalost, ispod ruševina, nakon lokalizacije požara, pronašle beživotno tijelo muškarca.

Komšije i dalje ne veruju kakva se tragedija dogodila.

"Živio je sam, nije se ženio, nije imao nikoga. Bio je dobar kao duša", govore komšije za Informer.rs.

Kako navode, nastradali muškarac je ranije dobio na lotou.

"Tragedija velika, jutros smo vidjeli policiju i vatrogasce", u šoku su komšije nastradalog Zorana J.

Oko kuće je muk, kuče još uvek čuva dvorište nesrećnog čovjeka.

Ali, uviđaj je završen, a tijelo muškarca poslato na sudsku medicinu.

Nastradali deka, je bio slabo pokretan. Njegovo tijelo je bilo gotovo potpuno ugljenisano.

Uzrok požara je najverovatnije grijalica.

Vatrogasci su brzo reagovali i uspeli da spriječe širenje plamena na susjedne objekte, ali za nesrećnog deku koji se nalazio unutra nije bilo spasa, ponosi Informer.

