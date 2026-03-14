Srbija ostaje bez čuda od djeteta

ATV

14.03.2026

13:57

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године
Iako je postojala nada da bi mlada Iva Jović zbog svog porijekla mogla da se odluči da nastupa pod zastavom Srbije, do toga, ipak, nažalost neće doći.

Jedna od najtalentovanijih teniserki današnjice i pravo čudo od djeteta riješilo je da nastupa za Sjedinjene Američke Države.

Ona je pozvana da nastupi za reprezentaciju SAD-a na predstojećem okršaju Bili Džin King kupa protiv reprezentacije Belgije u Ostendeu. Tamo će se pored nje naći i američke teniserke Hejli Batist, Mekartni Kesler i dublašica Nikol Meličar-Martinez.

U pitanju je kvalifikacioni meč Bili Džin King kupa za finalni turnir koji će se održati u Šenženu. Meč SAD-a i Belgije zakazan je za 10. i 11. aprila, a očekuje se da Iva Jović odigra svoje mečeve u singlu.

Inače, teniserka srpskog porijekla nije krila ljubav prema Srbiji. Otac Bojan i majka Jelena su emigrirali u SAD početkom 21. veka i tamo su se i "skućili". Savladala je i srpski jezik, a već tokom juniorske karijere počela je da beleži impresivne rezultate na Grend slem turnirima.

Za sada se nalazi nadomak ulaska među Top 10 na svijetu, pošto se domogla 17. pozicije i ima 2.070 bodova. Nedostaje joj tek nešto ispod 1.000 bodova da bi probila magičnu granicu, prenosi Telegraf.

