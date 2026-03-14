Banjaluka ostaje u mraku: Sutra bez struje čak 12 naselja

14.03.2026
Naime, zbog planiranih radova kompanije “Elektroprenos BiH” u visokonaponskoj trafostanici “Banjaluka 4” u 12 naselja u Banjaluci i dva u Laktašima u nedjelju, 15. marta, neće biti struje od pet do 13 časova.
"Na području Banjaluke bez električne energije u navedenom periodu biće potrošači u naseljima: Šargovac, Motike, Tunjice, Ramići, Novakovići, Vujinovići, Zalužani, Kuljani, Priječani, Barlovci, Dragočaj i Industrijskoj zoni Ramići, a na području Laktaša potrošači u Bukovici i Jablanu", istakli su iz “Elektrokrajine”.
