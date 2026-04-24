Špirić: Nećemo davati legitimitet odlukama koje nisu u skladu sa zakonom i većinskom voljom našeg naroda

Nećemo davati legitimitet odlukama koje nisu u skladu sa zakonom i većinskom voljom našeg naroda, rekao je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Za ponedjeljak, 27. april predsjedavajući Doma naroda BiH Kemal Ademović zakazao je sjednicu. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić obavijestio je Ademovića, da on i delegati Sredoje Nović i Radovan Kovačević neće prisustvovati sjednici.

"Kolega Ademović već više od pet puta pokušava samoinicijativno da zakaže sjednicu Doma naroda, i tako pokazuje da je on predsjednik, a mi nemamo tu funkciju. On je na taj način sam dao odgovor zašto krši Poslovnik. Od federalne "trojke" dobio je zadatak da se ignoriše srpska većina. Bošnjaci su ostali u ubjeđenju da se treba izgraditi unitarna BiH, pa tako i u Domu naroda, gdje se ignorišu srpska i hrvatska većina", naglasio je Špirić.

Šiprić je upitao javnost zašto ovakvim stavovima Bošnjaci ugrožavaju evropski put.

"I ovo je samo priprema za izbore, jer oni žele kadrove Srpske s kojima će uspješno kreirati dešavanja u Domu naroda, pa i u BiH. Dati finansije u ruke neodgovornih političara, to je kao da im date oružje razorne moći. Zašto bi pristali da se mijenja srpska struktura u Savjetu ministara? Svako veče vidite na federalnim medijima srpske predstavnike iz opozicije, ali oni zaboravljaju da su još uvijek opozicija, i da će to ostati i poslije izbora u oktobru", dodao je Špirić.

Špirić kaže da SNSD bira srpski narod na slobodnim izborima i za sada je nezaobilazan faktor u svakoj priči.

"Cilj je da se iz buduće većine potisne SNSD i HDZ, a da njihovi partneri budu neke manje stranke, kako bi mogli donositi sve odluke i u tome leži njihova želja za dominacijom i unitarizacijom BiH", poručio je Špirić. za RTRS