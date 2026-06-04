Slavimo rođendan; Stupar: Televizija nikada neće umrijeti, ATV je dokaz!

Dejan Stupar, direktor marketinga i komunikacija ATV-a čestitao je rođendan u ime menadžmenta svim kolegama kao i svim zaposlenima te vama zbog kojih smo i danas, 29. godina kasnije i dalje tu!

„Zaista je jubilej, posebno u zadnjih ovih nekoliko godina, koje su iza nas i koje su nam bile vrlo teške i vrlo izazovne. Danas je mnogo toga drugačije, da ne kažem da je sve drugačije. Društvene mreže, digitalne platforme, sve je to ono nešto što je prioritet i fokus cijeloj javnosti, publici i svima. Ono na čemu mi zaista radimo i strateški insistiramo je da ulažemo u digitalnu platformu i da je razvijamo i idemo u korak s trendovima“, poručio je Stupar.

Naša platforma www.atvbl.rs je jedna od tehnički najspremnijih i najbržih kada je riječ o veb portalima, poručio je Stupar te je naglasio da u odnosu na sve ostale medije i naše društvene mreže su i po broju pratilaca i sadržaju kao i broju platformi na kojima smo prisutni, neupitno broj 1!

„29 godina, zaista velika, velika stvar za našu medijsku kuću, za sve naše kolege, koji su izdržali neke teške godine, brojne izazove i evo svi smo i dalje na okupu, niko nije otišao i nekako, spremamo se za ovu četvrtu deceniju“, poručio je Stupar.

Direktor marketinga i komunikacija ATV-a naglasio je da je njegova želja za ovaj 29. rođendan da u budućnosti bude tehnološki, tehnički, produkcijski i u svakom drugom smislu ispred ostalih.

„Da pratimo sve trendove, koji se dešavaju i da u tom smislu zaista ulažemo u sve naše resurse. S druge strane tu su naša nova studija, evo Jutarnji program, Centar dana, vijesti, koje su bile prije nekoliko mjeseci... Sve su to stvari na kojima radimo vrijedno, posvećeno. Planiramo ih dugoročno, strateški, želimo da ponudimo nešto, ne samo novo nego i drugačije, našoj publici“, kazao je Stupar.

Takođe, on je napomenuo i digitalne platforme, društvene mreže, kao i programski sadržaj i sve u našoj programskoj produkciji, ali i oni koji će tek biti poput serija, filmova i dr. te se s toga nastavlja rad dalje u cilju zadržavanja statusa „drugačiji i prvih“ u odnosu na druge medije.

„Televizija nikada neće izumrijeti i to definitivno nikad. To su govorili nekad za radio, danas za televiziju. Naravno, televizija i svi tradicionalni mediji treba da prate trendove i sve ono što se dešava u svijetu medija kako bismo išli u korak sa trendovima. Televizija nikada neće umrijeti, a ATV je možda i najbolji dokaz toga“, jasan je Stupar.