ATV slavi 29. rođendan; Božić: Uspjeh je moguć samo ako ostaneš svoj

Od prvih dana emitovanja, preko izazovnih perioda i prepreka, koje su se činile nepremostivim pa sve do danas, naša televizija traje 29 godina zajedno sa svojim gledaocima.

Iza nas su hiljade sati programa, bezbroj priča, važnih događaja, ekskluzivnih razgovora i trenutaka, koje smo zajedno dijelili.

Od prvih dana emitovanja, preko izazovnih perioda i prepreka, koje su se činile nepremostivim pa sve do danas, naša televizija traje 29 godina zajedno sa svojim gledaocima. Iza nas su hiljade sati programa, bezbroj priča, važnih događaja, ekskluzivnih razgovora i trenutaka, koje smo zajedno dijelili.

Danas, kada obilježavamo 29. rođendan, možemo s ponosom da kažemo da smo opstali dosljedni onom zbog čega smo i nastali – glas javnosti, pouzdan izvor informacija i susreta različitih mišljenja.

Iza nas su i teški trenuci, uključujući i period sankcija, koji je donio brojne izazove, ali nas nije zaustavio. Naprotiv, pokazali smo snagu, profesionalizam i istrajnost.

„U današnjem vremenu mreža i svega što je donijelo ovo novo vrijeme, izazov je da se jedna televizija izbori“, kazala je Dragana Božić, glavni urednik dnevnog programa ATV-a.

Kako je kazala naša urednica Božić, oduvijek kroz njenu karijeru pa sve do dolaska na ATV, njen cilj nije bio ponavljanje grešaka, koje je mogla osjetiti tokom svog rada od strane drugih.

„Ja se rukovodim tim da ne radim ono što su neki ljudi radili meni. Čovjek može da uspije u svojim namjerama, svom poslu i svojim snovima, samo ukoliko bude svoj. Evo neke stvari, kao i pravila, kojih se moramo pridržavati, mislim da svaki posao da prostora da budeš to što jesi i radiš to što želiš, a posebno na televiziji“, kazala je Božić.

Božić je ovom prilikom svim kolegama čestitala rođendan, kao i menadžmentu i rukovodstvu te onima zbog kojih smo i 29 godina kasnije tu, a to ste vi, naši gledaoci, čitaoci i slušaoci.

„Želim da se zahvalim na povjerenju, jer smo za sav naš trud i rad dobili elan od naših gledalaca. Džaba što ti sve radiš, ukoliko te niko ne gleda, nema tu posla. Ono što se trudimo jeste da kako u Jutarnjem tako i u dnevnom programu budemo drugačiji, inovativni, moderni, brzi i energični“, kazala je Božić te je naglasila kako ima priliku skoro pa svakodnevno čuti komentare, a koji se odnose na prethodno navedeno i potvrđuju koliko je Alternativna televizija drugačija u onom najboljem smislu.

„Meni je energija sve, raspoloženje. Mada, imam i ja svojih žutih minuta, kao svako, ali moram da pustim ljude da uzmu svoj prostor, rašire svoja krila, rade. Ukoliko im ja budem mjerila da li su pet minuta na poslu, sat vremena na poslu, ja njima ubijam energiju, a televizija je kreativa i novinarstvo je zanat. Ukoliko oni budu raspoloženi, oni će uraditi sve“, jasna je Božić.