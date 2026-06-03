Minić: Nastavićemo da podržavamo studente, jer su oni naša budućnost

Autor:ATV
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da ga uvijek oplemeni razgovor sa omladinom, te da je tako bilo i danas sa studentima na Palama.
"Naša je obaveza da stvaramo bolje uslove za obrazovanje, usavršavanje i ostanak mladih. Nastavićemo da podržavamo studente i ulažemo u visoko obrazovanje, jer su oni naša budućnost", poručio je Minić u objavi na "Iksu".
U prepunom amfiteatru Ekonomskog fakulteta na Palama, predsjednik Vlade Srpske održao je predavanje o temi "Republika Srpska - juče, danas, sutra".
Uvijek me oplemeni razgovor sa omladinom, tako je bilo i danas sa studentima na Palama. Naša je obaveza da stvaramo bolje uslove za obrazovanje, usavršavanje i ostanak mladih. Nastavićemo da podržavamo studente i ulažemo u visoko obrazovanje, jer su oni naša budućnost. pic.twitter.com/171D6HlJie— Savo Minić (@minic_savo) June 3, 2026
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