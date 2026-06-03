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Minić: Nastavićemo da podržavamo studente, jer su oni naša budućnost

Autor:

ATV
03.06.2026 21:05

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Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da ga uvijek oplemeni razgovor sa omladinom, te da je tako bilo i danas sa studentima na Palama.

"Naša je obaveza da stvaramo bolje uslove za obrazovanje, usavršavanje i ostanak mladih. Nastavićemo da podržavamo studente i ulažemo u visoko obrazovanje, jer su oni naša budućnost", poručio je Minić u objavi na "Iksu".

U prepunom amfiteatru Ekonomskog fakulteta na Palama, predsjednik Vlade Srpske održao je predavanje o temi "Republika Srpska - juče, danas, sutra".

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Tagovi :

Savo Minić

Pale

studenti

Republika Srpska

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