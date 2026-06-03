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Dodik: Bez unutrašnjeg dijaloga ne važi nijedan dogovor PIK-a

Autor:

ATV
03.06.2026 18:23

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Додик: Без унутрашњег дијалога не важи ниједан договор ПИК-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da bez unutrašnjeg dijaloga u BiH ne važi nijedan dogovor Savjeta za sprovođenje mira (PIK).

"PIK je intervladina organizacija nekoliko frustriranih zapadnih država i vlada koje se ovdje svete nama u pokušaju da očuvaju protektorat i da nam govore šta treba da radimo", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske po dolasku u Sankt Peterburg.

Dodik je istakao da u Republici Srpskoj postoje neki naivni koji misle da samo treba razgovarati sa njima, ali da iz dvadesetogodišnjeg iskustva zna da je svaki razgovor sa njima samo išao na našu štetu, a nikako u korist.

Svi u BiH bi, kaže Dodik, imali mnogo više uspjeha da su uspjeli da rade sami.

Dodik je ukazao na brojne dogovore u BiH koje su razvalili stranci, posljednji sa Trojkom u Laktašima o reformi zakonodavstva.

U međuvremenu, ističe Dodik, Republika Srpska ide naprijed, 21 tromjesečje ima pozitivan rast BDP-a, očuvala je broj zaposlenih i ekonomiju, te zadržala realan rast plata.

"Brojevi govore da je veći realan rast plata i penzija nego što je inflacija. I dalje smo najmanje zadužena država u regionu, naša ekonomija je stabilna, izvršavamo sve naše obaveze, a taj PIK neka se vodi krokodilskim suzama muslimana u Sarajevu", rekao je Dodik i napomenuo da se staratelj određuje onome ko nije sposoban da odlučuje o sebi,pipe Srna.

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Tagovi :

Milorad Dodik

PIK

Savjet za provođenje mira

visoki predstavnik

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