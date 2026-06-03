Arena centar hitno evakuisan zbog dojave o bombi

U zagrebačkom Arena centru danas je došlo do iznenadne evakuacije nakon dojave o mogućoj bezbjednosnoj prijetnji, što je izazvalo nagli izlazak velikog broja posjetilaca i stvaranje gužvi, posebno u garažnim prostorima.

Dok nadležne službe sprovode provjere, iz trgovačkog centra poručuju kako je bezbjednost posjetilaca i zaposlenih apsolutni prioritet.

Kako je objavljeno na službenim kanalima Arena centra, objekat je preventivno evakuisan nakon dojave o mogućoj prijetnji, kako bi se omogućilo nadležnim službama da sprovedu sve potrebne bezbjednosne provjere.

Iz centra su poručili da je riječ o standardnoj bezbjednosnoj proceduri u ovakvim situacijama te da je prioritet zaštita posjetilaca i zaposlenih. Prema svjedočenju čitateljke koja se u trenutku evakuacije zatekla u centru, situacija se odvijala vrlo brzo, ali bez pretjerane panike, jer mnogi pretpostavljaju da je riječ o lažnoj dojavi.

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Vijest o evakuaciji potvrđena je i putem službene Fejsbuk stranice Arena centra, gd‌je je objavljeno saopštenje: „Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena centar je preventivno evakuisan kako bi se nadležnim službama omogućilo sprovođenje svih potrebnih provjera. Briga za bezbjednost posjetilaca i zaposlenih apsolutni je prioritet Arena centra i u ovakvim situacijama d‌jelujemo brzo i odgovorno.“

Iz centra su dodatno naglasili kako će sve dalje informacije biti dostupne putem službenih kanala. Takođe su izrazili žaljenje zbog neprijatnosti koje su doživjeli posjetioci te zahvalili na razumijevanju i saradnji.

Nadležne službe u međuvremenu sprovode sve potrebne provjere kako bi se utvrdilo da li je dojava bila osnovana, a informacije o ponovnom otvaranju biće pravovremeno objavljene, prenosi Dnevno.