Logo
Large banner

Arena centar hitno evakuisan zbog dojave o bombi

Autor:

ATV
03.06.2026 18:11

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U zagrebačkom Arena centru danas je došlo do iznenadne evakuacije nakon dojave o mogućoj bezbjednosnoj prijetnji, što je izazvalo nagli izlazak velikog broja posjetilaca i stvaranje gužvi, posebno u garažnim prostorima.

Dok nadležne službe sprovode provjere, iz trgovačkog centra poručuju kako je bezbjednost posjetilaca i zaposlenih apsolutni prioritet.

Kako je objavljeno na službenim kanalima Arena centra, objekat je preventivno evakuisan nakon dojave o mogućoj prijetnji, kako bi se omogućilo nadležnim službama da sprovedu sve potrebne bezbjednosne provjere.

Iz centra su poručili da je riječ o standardnoj bezbjednosnoj proceduri u ovakvim situacijama te da je prioritet zaštita posjetilaca i zaposlenih. Prema svjedočenju čitateljke koja se u trenutku evakuacije zatekla u centru, situacija se odvijala vrlo brzo, ali bez pretjerane panike, jer mnogi pretpostavljaju da je riječ o lažnoj dojavi.

Саво Минић на Палама

Gradovi i opštine

Minić i Mastilović položili vijenac na spomenik poginulim borcima

Vijest o evakuaciji potvrđena je i putem službene Fejsbuk stranice Arena centra, gd‌je je objavljeno saopštenje: „Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena centar je preventivno evakuisan kako bi se nadležnim službama omogućilo sprovođenje svih potrebnih provjera. Briga za bezbjednost posjetilaca i zaposlenih apsolutni je prioritet Arena centra i u ovakvim situacijama d‌jelujemo brzo i odgovorno.“

Iz centra su dodatno naglasili kako će sve dalje informacije biti dostupne putem službenih kanala. Takođe su izrazili žaljenje zbog neprijatnosti koje su doživjeli posjetioci te zahvalili na razumijevanju i saradnji.

Nadležne službe u međuvremenu sprovode sve potrebne provjere kako bi se utvrdilo da li je dojava bila osnovana, a informacije o ponovnom otvaranju biće pravovremeno objavljene, prenosi Dnevno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

evakuacija

dojava o bombi

Bomba

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преминуо Един Авдић

Košarka

Ko je preminuli Edin Avdić: Volio ga cijeli Balkan

1 h

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': O pozorištu

1 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић положили су данас вијенац код Централног спомен-обиљежја на Палама.

Gradovi i opštine

Minić i Mastilović položili vijenac na spomenik poginulim borcima

1 h

0
Миливоје Брковић

Region

Polomljena mu vilica: Brutalno pretučen odbornik Milivoje Brković

1 h

0

Više iz rubrike

Миливоје Брковић

Region

Polomljena mu vilica: Brutalno pretučen odbornik Milivoje Brković

1 h

0
Пас завезан на ланцу.

Region

Novi slučaj zlostavljanja pasa u Hrvatskoj: Uginuli u najgorim mukama

1 h

0
Вода на улицама у Хрватској након снажног невремена.

Region

Jako nevrijeme pogodilo Hrvatsku: Ulice pod vodom

3 h

0
Авион

Region

Akcija policije u Crnoj Gori, zadržan avion iz Beograda!

5 h

0

  • Najnovije

19

15

Oglasila se ABA liga zbog smrti Edina Avdića

19

11

Blokada budžeta koči uvođenje NCTS sistema

19

07

Vozač poginuo nakon slijetanja automobilom u rijeku Unu

18

58

Centralne vijesti, 03.06.2026.

18

54

Darko Lazić o tragediji koja ga je zadesila: ''Ne mogu zamijeniti brata, ali sam uz njih''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner