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Polomljena mu vilica: Brutalno pretučen odbornik Milivoje Brković

Autor:

ATV
03.06.2026 17:53

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Миливоје Брковић
Foto: Instagram

Odbornik koalicije Za budućnost Podgorice i visoki funkcioner Ujedinjene Crne Gore Milivoje Brković brutalno je pretučen u Podgorici.

U napadu je zadobio teške tjelesne povrede, a metalnim predmetom slomljena mu je vilica.

U napadu na Brkovića je, prenosi "TV Podgorica", učestvovao je M.V. iz Podgorice koji važi za bezbjednosno interesantno lice iz Zagoriča.

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Brković je hospitalizovan i očekuje operaciju.

Slučaj je prijavljen policiji.

Udaren bokserom

Brković je za "RTV PG" kazao da se incident dogodio na Bulevaru revolucije kojim se kretao i tom prilikom spazio je dva vozila koja su išla jedno do drugog.

On navodi da se kretao vozilom iza njih, ali da ih nije mogao obići jer su zauzeli cijeli kolovoz.

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"Dva vozila su se kretala bulevarom ravnomjerno oko ponoći i iz jednog vozila je signalizirano u drugo vozilo da se zaustavi na proširenje. U tom vozilu, kojem je signalizirano, bila je ženska osoba koju poznajem od ranije kao političkog aktivistu. Kada se zaustavila, stao sam i ja i upitao sam je šta se desilo. Na to mi je ona dva puta odgovorila da ih spasimo od ova dva lica koja ih prate vozilom. Utoliko oni dolaze na vrata našeg vozila i M.V. me prepoznaje govoreći: 'Evo ga onaj!' Napuštam vozilo i kažem M.V. da je to naša sestra Srpkinja na šta dobijam tvrdim predmetom boksom udarac u bradu, od drugog lica sa strane, nakon kojeg padam i gubim trenutno svijest, gdje oni nastavljaju sa udarcima po glavi", ispričao je Brković.

Gradonačelnik Podgorice pružio podršku napadnutom Brkoviću

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je danas da osjeća gorčinu i poraz nakon saznanja da je u Podgorici napadnut i povrijeđen odbornik Milivoje Brković.

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"Dijete ovog grada i sjajan čovjek. Mogu mu možda nešto politički spočitati ali ljudski nikada. A to je najvažnije. I znam, da mi treba bilo kakva pomoć, on je tu… bez rezerve, cijelim srcem. Zato, Brdža, uz tebe sam“, napisao je Mujović na Instagramu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Milivoje Brković

Podgorica

Crna Gora

Nasilje

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