Kako uvijač za trepavice može izmijeniti izgled očiju?

Uvijač za trepavice je dizajniran za savijanje prirodnih trepavica prema gore, a najčešće je napravljen od metala i silikonskog jastučića koji nježno pritišće trepavice kako bi dobile podignut oblik. Rezultat su duže i bolje definisane trepavice, a i oči vizuelno postaju veće i otvorenije.

Ne čudi zato činjenica da mnogi tvrde da je uvijač za trepavice važniji čak i od maskare.

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Efekat uvijača za trepavice je trenutan, a korištenje traje manje od minute. On, naime, otvara pogled pa, čak i kada ste umorni, uvijene trepavice daju licu svježiji i odmorniji izgled. Dalje, maskara na ravnim trepavicama često ne dolazi do izražaja. S druge strane, kada se trepavice prvo uviju, svaka maskara izgleda bolje i daje dramatičniji rezultat. Ipak, za razliku od vještačkih trepavica, rezultat je uvijek prirodan. Uvijač pruža suptilan, ali vidljiv efekat, pa ga mnogi koriste i bez maskare.

Kako pravilno koristiti uvijač za trepavice?

Pravilna upotreba ključna je za najbolji rezultat i zaštitu trepavica. Za početak, trepavice moraju biti potpuno čiste i suve. Uvijač je zatim potrebno postaviti što bliže korijenu trepavica, ali pritom paziti da se ne zahvati koža kapka.

Lagani pritisak i držanje 5 do 10 sekundi biće dovoljno, a za prirodniji efekat može se lagano pomjeriti uvijač prema sredini trepavica i ponovo pritisnuti nekoliko sekundi. Tek nakon uvijanja nanosi se maskara, piše Super žena.

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Najčešće greške koje treba izbjeći

Najčešća i najveća greška je upravo korištenje uvijača nakon maskare. Maskara učvršćuje trepavice, pa one postaju tvrđe i sklonije pucanju prilikom uvijanja. Takođe, nije potreban prejak pritisak niti predugo držanje. Uvijač ne treba koristiti agresivno, jer takvo pritiskanje može oštetiti ili počupati trepavice. Takođe, treba napomenuti da se na uvijaču skupljaju ostaci maskare i bakterije i zato je potrebno redovno ga čistiti. Za kraj, ako je silikonski jastučić istrošen, vrijeme je za zamjenu.

Efekat uvijača za trepavice često izgleda kao mini "lifting" za oči. Trepavice postaju podignute, pogled otvoreniji, a oči izražajnije. Kod osoba s ravnim ili prirodno spuštenim trepavicama razlika može biti posebno dramatična, a uz dobru maskaru efekat može trajati cijeli dan.

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Uvijač za trepavice u svega nekoliko sekundi može transformisati pogled, bez puno truda i skupih proizvoda, zbog čega je jedan od onih bjuti alata koje se isplati imati u kozmetičkoj torbici.