Uz ovakav kupaći ne treba vam dijeta: Sakriva višak i laska svakoj figuri

Od sofisticiranih retro modela sa visokim izrezima koji vizuelno izdužuju noge, pa sve do svedenih, minimalističkih silueta, ovi kostimi su osvojili svjetske modne piste, ali i najglamuroznije ljetne destinacije širom svijeta.

Tajna njihovog velikog povratka krije se u idealnom balansu između udobnosti i seksepila. Osim što pružaju maksimalnu slobodu pokreta i sigurnost, oni su savršen izbor za sve aktivnosti na pijesku, poput odbojke ili surfovanja. Međutim, podjednako su neodoljivi i kada samo želite da lenčarite na ležaljci i izgledate šik.

Popularni brendovi su u jednodijelnim kostimima pronašli idealnu podlogu za poigravanje sa dizajnom: asimetrične linije, atraktivni prorezi na struku, duboki dekoltei i efektne trake za vezivanje pretvorili su ovaj komad u apsolutni modni imperativ.

Ono što ovaj kupaći kostim izdvaja od svih ostalih jeste njegova nevjerovatna praktičnost koja prevazilazi same okvire plaže i bazena. Žene su brzo shvatile da se kvalitetan jednodijelni model preko dana može nositi umjesto bodija ili bazičnog topa.

Ljubav i seks U kojoj godini braka najčešće dolazi do prevare?

Izuzetno privlačno izgleda kada ga uparite sa predimenzioniranim lanenim košuljama, lepršavim pantalonama širokih nogavica, šeširima sa velikim obodom i elegantnim ravnim sandalama. U takvoj kombinaciji, pravo sa plaže možete produžiti na ručak u restoranu ili u opuštenu popodnevnu šetnju gradom.

Upravo zbog te višenamjenske uloge, ulaganje u dobar jednodijelni kostim predstavlja pametnu investiciju koja se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama. Zato, ukoliko ovog ljeta želite da zračite samopouzdanjem, otmjenošću i modernim stilom, jednostavan, ali upečatljiv jednodijelni kupaći kostim biće vaš najbolji saveznik na suncu, prenosi Stil.