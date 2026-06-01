Izrečena najveća kazna u istoriji Rolan Garosa

ATV
01.06.2026 16:22

Дани Ваљехо на Ролан Гаросу 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Paragvajski teniser Adolfo Vanijel Valjeho pola zarađenog novca na Rolan Garosu moraće da da na kazne.

Valjeho je kažnjen zbog seksističkih komentara poslije meča drugog kola sa Moizom Kuameom.

Atmosfera na tribinama je bila napeta, navijači su često bili bučniji i neprikladniji nego obično.

"Ovakvu vrstu mečeva treba muškarci da sude. Teško je ženama da rade to", rekao je Valjeho.

Direktorka Rolan Garosa Ameli Morezmo kaže da je Valjeho kažnjen sa 65.000 evra, što je najveća kazna u istoriji turnira.

Za plasman u drugu rundu Valjeho je zaradio 130.000 evra.

Inače, taj meč protiv Kuamea je izgubio sa 3-2 poslije skoro pet sati borbe.

