Izrečena najveća kazna u istoriji Rolan Garosa

Paragvajski teniser Adolfo Vanijel Valjeho pola zarađenog novca na Rolan Garosu moraće da da na kazne.
Valjeho je kažnjen zbog seksističkih komentara poslije meča drugog kola sa Moizom Kuameom.
Atmosfera na tribinama je bila napeta, navijači su često bili bučniji i neprikladniji nego obično.
"Ovakvu vrstu mečeva treba muškarci da sude. Teško je ženama da rade to", rekao je Valjeho.
Direktorka Rolan Garosa Ameli Morezmo kaže da je Valjeho kažnjen sa 65.000 evra, što je najveća kazna u istoriji turnira.
Za plasman u drugu rundu Valjeho je zaradio 130.000 evra.
Inače, taj meč protiv Kuamea je izgubio sa 3-2 poslije skoro pet sati borbe.
Dani Vallejo ha recibido la MAYOR MULTA de la historia de #RolandGarros.— José Morón (@jmgmoron) June 1, 2026
La multa recibida es de 65.000 EUROS 💰
Todo por sus palabras diciendo que su partido debió haberlo arbitrado un hombre, y no una mujer, para controlar mejor a la grada. pic.twitter.com/z3VvQXAtOs
