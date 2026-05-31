Logo
Large banner

Zverev u četvrtfinalu Rolan Garosa

31.05.2026 19:15

Komentari:

0
Зверев у четвртфиналу Ролан Гароса
Foto: Tanjug/AP/Thibault Camus

Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u osmini finala pobijedio Holanđanina Jespera de Jonga.

Zverev je bio bolji po setovima 7:6 /7:3/, 6:4, 6:1, u meču koji je trajao dva časa i 14 minuta.

Njemački teniser je treći reket svijeta, dok se Holanđanin nalazi na 106. mjestu ATP liste.

Ovo je bio treći međusobni duel holandskog i njemačkog tenisera i treći trijumf Zvereva, koji će u četvrtfinalu igrati protiv Španca Rafaela Hodara.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Zverev

Rolan Garos 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ФПО затражио да се Исламској заједници укине статус вјерске заједнице

Svijet

FPO zatražio da se Islamskoj zajednici ukine status vjerske zajednice

1 h

0
Најмање 46 особа погинуло у експлозији у Мјанмару

Svijet

Najmanje 46 osoba poginulo u eksploziji u Mjanmaru

1 h

0
У БиХ нема Панини сличица, а попуњени албуми се продају и за 1.000 КМ

Društvo

U BiH nema Panini sličica, a popunjeni albumi se prodaju i za 1.000 KM

1 h

0
Домаћег пасуља све мање, цијене ће расти

Društvo

Domaćeg pasulja sve manje, cijene će rasti

2 h

0

Više iz rubrike

Нови Рафаел Надал шокирао земљака на РГ, нестваран преокрет

Tenis

Novi Rafael Nadal šokirao zemljaka na RG, nestvaran preokret

2 h

0
Арина Сабаленка из Бјелорусије реагује током меча другог кола женског сингла против Елсе Жакмо из Француске на тениском турниру Ролан Гарос у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године.

Tenis

Sabalenka: "Žao mi je Sinera"

2 h

0
Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи

Tenis

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

3 h

0
Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!

Tenis

Novi šok na Rolan Garosu – razbijena Iga Švjontek!

7 h

0

  • Najnovije

20

14

Srušio se mali avion, pilot preživio

19

59

Košarac: Da je Bakiru stalo do građana, ne bi tražio da ih informišu ambasadori drugih država

19

53

PK „Olimp“ okupio regionalni plivački krem

19

50

Kakva nas (pred)izborna atmosfera očekuje

19

35

Srpsko kulturno i istorijsko nasljeđe ugroženo u FBiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner