Zverev u četvrtfinalu Rolan Garosa

Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u osmini finala pobijedio Holanđanina Jespera de Jonga.

Zverev je bio bolji po setovima 7:6 /7:3/, 6:4, 6:1, u meču koji je trajao dva časa i 14 minuta.

Njemački teniser je treći reket svijeta, dok se Holanđanin nalazi na 106. mjestu ATP liste.

Ovo je bio treći međusobni duel holandskog i njemačkog tenisera i treći trijumf Zvereva, koji će u četvrtfinalu igrati protiv Španca Rafaela Hodara.