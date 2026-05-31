Sabalenka: "Žao mi je Sinera"

Siner je neočekivano ispao u drugom kolu od Huana Manuela Serundola, nakon pet setova i velikih fizičkih problema.

"Bilo mi ga je jako žao. Uvijek navijam za Janika, bilo je prilično bolno vidjeti ga kako pati", rekla je Sabalenka i dodala:

"Bila sam uvjerena da će pobijediti, sve do posljednje lopte, očekivala sam to. Nisam uopšte razmišljala o svom rasporedu ili kad ću igrati. Ako meč počne kasnije, u redu. Samo sam se brinula da neće moći da završi meč".

Sineru slijedi odmor i priprema za Vimbldon.

"Ono što mu se dogodilo je tužno, ali sam uvjerena da će se vratiti još jači. Sad je vrijeme da se oporavi, odmori i bude spreman za sezonu na travi. Šteta je što tako rano napušta turnir", kaže Sabalenka.

Sabalenka je došla do osmine finala, gde je čeka Naomi Osaka, prenosi B92