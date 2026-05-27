Pastir: Svjetska smo rafting destinacija broj jedan

Sa učesnicima iz 15 država, četiri organizacije Evropskog i tri Svjetskog prvenstva, Banjaluka je dokazala da je rafting destinacija broj jedan na svijetu, izjavio je predsjednik Rafting kluba "Kanjon" Aleksandar Pastir.

Pastir je novinarima u Karanovcu, uoči otvaranja četvrtog Evropskog prvenstva, rekao da će na ovom prestižnom takmičenju nastupiti 38 timova.

On je zahvalio Vladi Republike Srpske, gradu Banjaluka i svim institucijama koji su pomogli ovo takmičenje, te pozvao građane da dođu da gledaju prestižna takmičenja na Vrbasu.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je rafting najbolji primjer kako dobra organizacija i sloga savlada divljinu kakvu ima Vrbas, odnosno pokazuje da je moguće riješiti svaki problem.

"Sama takmičenja koja su iza nas govore da imamo kapacitet, da smo dobri domaćini i želim svim učesnicima mnogo sreće, da bezbjedno protekne ovo evropsko takmičenje, a mi se uvijek stavljamo na raspolaganje da budemo domaćini ovakvih manifestacija", rekao je Minić.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zahvalio je organizatoru Aleksandru Pastiru na tome što je Banjaluka na rafting mapi svijeta među najvažnijim destinacijama i zato što ona svakog dana, ne samo da je prepoznatljivija, da razvija sport, nego razvija i prijateljstvo.

"Ako ćemo reći da imamo ambasadore, onda su rafteri veliki ambasadori Banjaluke i Republike Srpske. Mi smo ponosni i nastavićemo da podržavamo sve ono što oni rade", rekao je Stevandić.

Banjaluka će do subote, 30. maja, biti domaćin 30 rafting ekipa iz 15 reprezentacija iz Evrope i ponovo će potvrditi svoje mjesto na mapi vrhunskih sportskih događaja, prenosi Srna