Otvoreno Evropsko prvenstvo u raftingu

ATV
27.05.2026 20:35

Отворено Европско првенство у рафтингу
Foto: ATV

U Banjaluci je večeras otvoreno Evropsko prvenstvo u raftingu "Banjaluka - Vrbas 2026". Banjaluka će do subote, 30. maja, biti domaćin 30 rafting ekipa iz 15 reprezentacija iz Evrope i ponovo će potvrditi svoje mjesto na mapi vrhunskih sportskih događaja.

Sa učesnicima iz 15 država, četiri organizacije Evropskog i tri Svjetskog prvenstva, Banjaluka je dokazala da je rafting destinacija broj jedan na svijetu, izjavio je predsjednik Rafting kluba "Kanjon" Aleksandar Pastir.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je u obraćanju na otvaranju da je Evropsko prvenstvo u raftingu u Banjaluci dokaz da se dobrom organizacijom mogu savladati sve prepreke.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da se ovom sportskom manifestacijom Banjaluka pozicionirala na svjetskoj sportskoj mapi.

Gradski menadžer u Banjaluci Mirna Savić Banjac pozdravila je učesnike ovog sportskog događaja i naglasila da Gradska uprava podržava ovo takmičenje već godinama.

Svečanosti u Rafting centru "Kanjon" u Karanovcu prisustvovali su i predstavnici Vlade Republike Srpske, grada Banjaluka, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, predstavnici sportskog i društvenog života.

