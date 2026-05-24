Evropska gimnastika ukinula sankcije: Rusi i Bjelorusi ponovo pod svojom zastavom i himnom

Evropska gimnastika je ukinula sva ograničenja za Ruse i Bjeloruse, koji će već u Bugarskoj nastupati pod svojom nacionalnom zastavom i himnom.
Izvršni komitet Evropske gimnastike objavio je da su sva ograničenja za ruske i bjeloruske sportiste ukinuta. Izvršni komitet Svjetske gimnastike odlučio je 17. maja da dozvoli ruskim gimnastičarima da se takmiče na međunarodnim događajima pod ruskom zastavom i himnom.
Takođe, danas je objavljeno da će se ruski sportisti takmičiti na Evropskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici u Bugarskoj pod nacionalnom zastavom.
"Evropska gimnastika će slijediti odluku Svjetske gimnastike da ukine sva ograničenja koja se primjenjuju na učešće takmičara iz Rusije i Bjelorusije, pošto ad hok pravila Svjetske gimnastike više nisu na snazi", navodi se u saopštenju organizacije.
U saopštenju se dodaje da će ova odluka biti ratifikovana na vanrednoj generalnoj onlajn-skupštini koja će uskoro biti održana.
Evropska gimnastika ili Evropska unija gimnastike zvanična je kontinentalna unija koja upravlja ovim sportom u Evropi. Članica je Međunarodne gimnastičke federacije i okuplja 50 nacionalnih saveza.
