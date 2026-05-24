HAK izdao upozorenje: Oprez ako putujete u Hrvatsku

ATV
24.05.2026 13:08

Crven automobil na auto-putu.
Ako ste ovog vikenda planirali u Hrvatsku, prije nego krenete na put informišite se o stanju na putevima.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana saobraćaja je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na sprat, upozoravaju u nedjelju ujutro, 24. maja, iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na većini ostalih puteva vozi se bez većih problema i ograničenja, uz povoljne vremenske uslove.

U zavisnosti od gustine saobraćaja, povremeni zastoji i kolone su mogući u zonama radova, naplatnih stanica i na pojedinim dionicama auto-puteva.

HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu.

