Skandal u Rijeci: Bivši MMA borac brutalno pretukao Sirijca

Policija u Rijeci uhapsila je četvoro tinejdžera povezanih sa brutalnim prebijanjem pomorca iz Sirije, koje se dogodilo u februaru.

Prema pisanju portala 24sata.hr, jedan od osumnjičenih je bivši MMA borac koji je trenirao u više klubova.

Nakon četiri mjeseca, u javnost je isplivao uznemirujući video-snimak prebijanja, koji je policiji pomogao da identifikuje i pronađe osumnjičene koji su pretukli migranta, a zatim mu oduzeli novac i telefon. Uhapšena su dvojica mladića od 19 i 18 godina, kao i dvije djevojke od 18 godina, od kojih je jedna u trenutku izvršenja krivičnog djela bila maloljetna. Nakon pretresa njihovih stanova, kod devetnaestogodišnjaka je pronađeno zabranjeno oružje.

Na snimku se vidi kako dvojica maskiranih mladića ruše muškarca, udaraju ga rukama i nogama, te skaču po njemu dok on nepomično leži na podu. U pozadini se čuju ženski glasovi, a navodi se da se jedna od djevojaka smijala tokom jezivog napada. U jednom trenutku jedan od napadača je rekao: „Samo nemoj da nam umre“.

Nekadašnji treneri osumnjičenog bivšeg MMA borca bili su šokirani njegovim nasilnim ponašanjem. Navodi se da potiče iz porodice sa mnogo problema, da je nedavno služio vojsku, kao i da je njegova majka u više navrata tražila pomoć nadležnih.

"Od svoje problematične djece koja dolaze, njih 90 odsto uspijemo da izvedemo na pravi put, da ih sklonimo iz lošeg društva i loših navika kako bi se uspjeli socijalizovati. Međutim, za nekih 10 odsto jednostavno nema pomoći, jer su obrazovni i socijalni sistem zakazali. Sa njim je bilo problema još od djetinjstva. Kod nas je trenirao davno i već dugo nije dio kluba. Dok je bio u dvorani, morao je da poštuje sva sportska pravila i primjereno ponašanje", poručili su treneri za pomenuti portal.