Drama u Hrvatskoj: Nestale dvije djevojčice, svi na nogama

Dvije maloljetne osobe nestale su danas malo poslije 12 časova iz naselja na bjelovarskom području.

Kako javljaju hrvatski mediji radi se o dvije djevojčice starosti trinaest godina.

Hrvatska policija je za "Moj portal" potvrdila da je nestanak prijavljen u 14.05 časova.

U potragu je odmah uključen veliki broj ljudi - uz policiju, na terenu su pripadnici gorske službe spasavanja, lokalni lovci i brojni mještani koji pretražuju područje.

Kako bi se teren što brže i detaljnije pretražio, u akciju se uključuju psi tragači, a "Moj portal" piše da su podignuti i dronovi koji će situaciju nadgledati iz vazduha.