Logo
Large banner

Drama u Hrvatskoj: Nestale dvije djevojčice, svi na nogama

Autor:

ATV
23.05.2026 18:29

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Dvije maloljetne osobe nestale su danas malo poslije 12 časova iz naselja na bjelovarskom području.

Kako javljaju hrvatski mediji radi se o dvije djevojčice starosti trinaest godina.

ИЛУ-ВРИЈЕМЕ-23102025

Društvo

Poznati meteorolog ponovo razočarao građane prognozom

Hrvatska policija je za "Moj portal" potvrdila da je nestanak prijavljen u 14.05 časova.

U potragu je odmah uključen veliki broj ljudi - uz policiju, na terenu su pripadnici gorske službe spasavanja, lokalni lovci i brojni mještani koji pretražuju područje.

Милорад Додик

Svijet

Dodik: Dijelimo bol s Kinom

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o dvjema djevojčicama uzrasta od 13 godina.

Kako bi se teren što brže i detaljnije pretražio, u akciju se uključuju psi tragači, a "Moj portal" piše da su podignuti i dronovi koji će situaciju nadgledati iz vazduha.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nestanak

potraga

Hrvatska

Nestale dvije djevojčice

Policija

Bjelovar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Region

Detalji teške nesreće u Hrvatskoj: Jedna osoba poginula, više povrijeđenih

3 h

0
Јован Вукотић вођа Шкаљарског клана убијен у Истанбулу

Region

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

4 h

0
Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Region

Produžen pritvor trostrukom ubici iz Crne Gore

5 h

0
полиција Хрватска

Region

Brutalan napad na maturante u Zagrebu: Jednom od njih izbijeni zubi

5 h

0

  • Najnovije

20

41

Srbija je u polufinalu - ponizila Albaniju usred Tirane

20

36

Potporni zid pao na radnika, nije mu bilo spasa

20

32

Pronađena djevojčica koja je nestala sinoć

20

29

Razvela se dan nakon vjenčanja zbog šale mladoženje

20

12

Loša prognoza: Šta će biti s gorivom ako se sukob u Iranu sutra završi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner