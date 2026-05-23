Produžen pritvor trostrukom ubici iz Crne Gore

23.05.2026 16:13

Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство
Foto: Uprava policije Crne Gore

Vehidu Muriću /25/, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo na Starom aerodromu u Podgorici, produžen je pritvor za još dva mjeseca.

Murić je osumnjičen da je u noći između 20. i 21. aprila nožem ubio braću Denisa /28/ i Nezrina Hota /27/ iz Rožaja i Kenana Miraljemovića iz Novog Pazara.

Pritvor mu je produžen zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na svjedoke i radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka jer je riječ o krivičnom djelu za koje je propisana kazna zatvora veća od 10 godina, saopšteno je iz Višeg suda.

