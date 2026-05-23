Logo
Large banner

Koje povrće se sadi u maju: Uz pravilnu njegu imaćete plodove cijelog ljeta

Autor:

ATV
23.05.2026 16:35

Komentari:

0
Мушкарац сади биљке у башти.
Foto: Pexels/Greta Hoffman

Kraj maja predstavlja jedan od najvažnijih i najpovoljnijih perioda u godini za rad u bašti, posebno kada je riječ o sadnji povrća koje voli toplotu.

Nakon nestabilnog proljećnog vremena i mogućnosti kasnih mrazeva, sada se stvaraju idealni uslovi za biljke koje zahtijevaju toplije zemljište i stabilne temperature kako bi se brzo ukorijenile i ušle u fazu intenzivnog rasta.

илу-трамвај

Svijet

Najmanje 27 ljudi povrijeđeno u sudaru tramvaja: Poremećen tramvajski saobraćaj u njemačkom gradu

Zemlja je u ovom periodu dovoljno zagrijana, dani su duži, a sunčeva svjetlost jača, što zajedno doprinosi bržem razvoju sadnica i ranijem donošenju plodova. Uz redovno zalivanje, kvalitetno pripremljeno zemljište i osnovnu njegu, bašta može vrlo brzo da postane bogat izvor svježeg povrća tokom cijelog ljeta.

Paradajz

Paradajz je jedna od najčešće sađenih kultura krajem maja. Voli sunčane položaje, rastresito i hranljivo zemljište i redovno, ali umjereno zalivanje.

Važno je izbjegavati kvašenje listova kako bi se smanjio rizik od bolesti. Odmah nakon sadnje preporučuje se postavljanje potpore jer biljka brzo raste i razvija teške plodove.

Вехид Мурић

Region

Produžen pritvor trostrukom ubici iz Crne Gore

Paprika

Paprike su biljke koje posebno vole toplotu, zbog čega im kraj maja savršeno odgovara. Najbolje uspijevaju na sunčanim i zaštićenim mjestima, u zemljištu bogatom hranljivim materijama.

Pošto imaju plitak korijen, zahtijevaju redovno zalivanje, naročito tokom toplih i sušnih dana, kako bi se obezbijedio stabilan rast i razvoj plodova.

Krastavac

Krastavci su poznati po brzom rastu i dobrom prinosu u toplom zemljištu. Mogu se gajiti uz mreže ili potpore, što olakšava berbu i čuva plodove čistijim.

Данијел Колман

Scena

Umro sin Danijela Kolmana: Imao je svega 14 godina

Potrebno im je dosta vlage, ali je najbolje zalivati ih direktno pri korijenu kako bi se izbjegle bolesti lista i obezbijedio zdrav razvoj biljke.

Tikvice

Tikvice su izuzetno zahvalne za uzgoj jer brzo rastu i daju obilne plodove. Potrebno im je dovoljno prostora jer se biljka širi i formira velike listove.

илу-пасош-путовања-18092025

Svijet

Čak 8.000 ljudi u koloni: EES sistem napravio pakao na granici

Vole sunce, hranljivo zemljište i redovnu vlagu, a plodove je najbolje brati dok su mladi, jer tada imaju najljepšu teksturu i ukus.

(Republika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

povrće

bašta

sadnja povrća

koje povrće se sadi u maju

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп млађи и Бетина Андерсон присуствују UFC 327 у Касеја центру, у суботу, 11. априла 2026. године, у Мајамију.

Svijet

Oženio se Donald Tramp Mlađi

1 h

0
Кружни ток код Меркатора саобраћај аута

Banja Luka

Miroslav Janković upozorio na opasan problem u Banjaluci

1 h

0
Зашто ''трнце'' у стопалима не треба игнорисати: Реагујте на вријеме

Zdravlje

Zašto ''trnce'' u stopalima ne treba ignorisati: Reagujte na vrijeme

1 h

0
Анастасија Феризовић дјевојчица нестала код Малог Мокрог Луга

Srbija

Nestala djevojčica Anastasija Ferizović

1 h

0

Više iz rubrike

Један предмет у кухињи има више бактерија него даска за ВЦ: Мијењајте га сваких 7 дана

Savjeti

Jedan predmet u kuhinji ima više bakterija nego daska za VC: Mijenjajte ga svakih 7 dana

2 h

0
Уређена дневна соба са клима уређајем

Savjeti

Greška sa klimom koja vas može skupo koštati: Nikako ovo ne radite

3 h

0
Парадајз

Savjeti

Paradajz rađa kao lud ako pored njega posadite ovu biljku

20 h

0
Радијатор

Savjeti

Jedna greška vas može skupo koštati: Šta treba uraditi sa radijatorima nakon grijne sezone?

1 d

0

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner