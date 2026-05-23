Koje povrće se sadi u maju: Uz pravilnu njegu imaćete plodove cijelog ljeta

Kraj maja predstavlja jedan od najvažnijih i najpovoljnijih perioda u godini za rad u bašti, posebno kada je riječ o sadnji povrća koje voli toplotu.

Nakon nestabilnog proljećnog vremena i mogućnosti kasnih mrazeva, sada se stvaraju idealni uslovi za biljke koje zahtijevaju toplije zemljište i stabilne temperature kako bi se brzo ukorijenile i ušle u fazu intenzivnog rasta.

Zemlja je u ovom periodu dovoljno zagrijana, dani su duži, a sunčeva svjetlost jača, što zajedno doprinosi bržem razvoju sadnica i ranijem donošenju plodova. Uz redovno zalivanje, kvalitetno pripremljeno zemljište i osnovnu njegu, bašta može vrlo brzo da postane bogat izvor svježeg povrća tokom cijelog ljeta.

Paradajz

Paradajz je jedna od najčešće sađenih kultura krajem maja. Voli sunčane položaje, rastresito i hranljivo zemljište i redovno, ali umjereno zalivanje.

Važno je izbjegavati kvašenje listova kako bi se smanjio rizik od bolesti. Odmah nakon sadnje preporučuje se postavljanje potpore jer biljka brzo raste i razvija teške plodove.

Paprika

Paprike su biljke koje posebno vole toplotu, zbog čega im kraj maja savršeno odgovara. Najbolje uspijevaju na sunčanim i zaštićenim mjestima, u zemljištu bogatom hranljivim materijama.

Pošto imaju plitak korijen, zahtijevaju redovno zalivanje, naročito tokom toplih i sušnih dana, kako bi se obezbijedio stabilan rast i razvoj plodova.

Krastavac

Krastavci su poznati po brzom rastu i dobrom prinosu u toplom zemljištu. Mogu se gajiti uz mreže ili potpore, što olakšava berbu i čuva plodove čistijim.

Potrebno im je dosta vlage, ali je najbolje zalivati ih direktno pri korijenu kako bi se izbjegle bolesti lista i obezbijedio zdrav razvoj biljke.

Tikvice

Tikvice su izuzetno zahvalne za uzgoj jer brzo rastu i daju obilne plodove. Potrebno im je dovoljno prostora jer se biljka širi i formira velike listove.

Vole sunce, hranljivo zemljište i redovnu vlagu, a plodove je najbolje brati dok su mladi, jer tada imaju najljepšu teksturu i ukus.

