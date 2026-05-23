Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

Moda posljednjih godina uporno kopa po prošlosti, ali malo koji povratak izaziva toliko podijeljenih reakcija kao plastične sandale iz sedamdesetih i osamdesetih.

One koje su nekada bile nezaobilazan dio ljetovanja u Jugoslaviji danas su ponovo završile u izlozima, a ovog ljeta i zvanično se vraćaju kao veliki trend.

Prošetali smo beogradskim radnjama i primijetili da su „jelly” modeli praktično svuda — od ravnih plastičnih sandala u pastelnim bojama do providnih baletanki koje izgledaju kao da su direktno stigle iz porodičnih albuma sa mora. Neki ih gledaju sa čistom nostalgijom, dok drugi ne mogu da vjeruju da se trend koji su jedva preživjeli u djetinjstvu ponovo nosi.

Za mnoge na prostoru bivše Jugoslavije ove sandale automatski bude uspomene na Jugoplastiku, fabriku koja ih je masovno proizvodila i prodavala po pristupačnim cijenama. Bile su dio gotovo svakog ljetovanja — nosile su se na plaži, po gradu, na betoniranim rivama i oko bazena. Mnogi ih i danas pamte kao idealnu zaštitu od morskih ježeva, dok se drugi sa smijehom prisjećaju žuljeva i karakterističnog mirisa plastike koji je obilježio jedno vrijeme.

Novi talas „jelly” sandala

Ipak, nova verzija ovog trenda dolazi u mnogo modernijem izdanju. Ovog ljeta posebno su popularne:

providne "jelly" baletanke

mrežaste plastične sandale

modeli sa platformom

pastelne i šljokičaste verzije

minimalističke gumene sandale inspirisane mediteranskim stilom

I dok jedni tvrde da je ovo najslađi povratak nostalgije koji smo dugo vidjeli, drugi smatraju da neke trendove ipak treba ostaviti u prošlosti.

Jedno je sigurno — plastične sandale ponovo su stigle na velika vrata, a ljeto 2026. teško će proći bez njih.

(City Magazine)