Odjeća u ovoj boji briše umor sa lica: Za jednu nijansu to nikada ne bismo rekli

15.05.2026 08:43

Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.
Foto: Ron Lach/Pexels

Prema stilistima, određene boje odjeće koju nosite učiniće da izgledate manje umorno, a takođe mogu direktno da djeluju na hormon sreće.

Ideja je da ponesete boje koje vas čine srećnim i energičnim, zajedno sa nijansama koje osvjetljavaju ten i čine da izgledate manje umorno. Nešto je teorija boja, nešto je samo subjektivno, ali u svakom slučaju to je zabavan način da se eksperimentiše sa modom

Žuta

Počnimo sa žutom, najsunčanijom, najveselijom bojom.

- Žuta se naziva bojom sunca sa veoma dobrim razlogom; to je živahna, vesela boja koja ima tendenciju da odmah privuče pažnju i povezana je sa osjećanjima optimizma, kreativnosti i topline - napominje Julija Puhalskaja, modni stilista za Real Simple. Ona dodaje da studije psihologije boja pokazuju da žuta može pomoći u uzbuđivanju nervnog sistema, pa čak i oslobađanju serotonina za energizirajući efekat.

Braon

Ovo možda nije prva nijansa koja vam pada na pamet kao „boja za podizanje raspoloženja“, ali je savršena boja za nošenje kada ste umorni iz nekoliko razloga.

- Braon je zemljana, stabilizujuća boja koja stvara osjećaj uzemljenja - napominje Danijel O’Konel, stilistkinja poznatih ličnosti

- Kada ste umorni, nošenje braon boje može vam pomoći da se osjećate mirnije, usredsređenije i manje iscrpljeno. Zemljani tonovi su takođe povezani sa osjećajem sigurnosti i stabilnosti.

Savjet za stil: Pomiješajte braon sa svjetlijom nijansom, poput bordo, za malo osvježenja.

Bordo

Ako vam crvena djeluje previše snažno za raspoloženje, odlučite se za njenu ublaženu verziju - bordo. Duboko crvena sa ljubičastim i smeđim podtonovima, nijansa je zasićena, a da se ne osjeća pretjerano.

- Bordo nosi mnoge energične kvalitete crvene - privlači pažnju, smjela je - ali sa više topline i bogatstva, što može pomoći kada ste umorni tako što vam daje suptilno podizanje, a da ne djeluje previše agresivno -kaže O’Konel.

(Novosti Magazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

