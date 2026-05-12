Narandžasta je nova crna: Zašto moda 2026. obožava ovu boju

Nakon nekoliko godina dominacije neutralnih tonova poput bež, sive i krem nijansi, modni svijet 2026. godine potpuno je opsjednut jednom bojom - narandžastom. Od luksuznih modnih pista do ulične mode i društvenih mreža, ova vibrantna nijansa postala je simbol energije, samopouzdanja i novog maksimalističkog pristupa oblačenju.

Narandžasta više nije rezervisana samo za ekscentrične modne kombinacije ili ljetne kolekcije, već se pretvorila u jednu od ključnih boja moderne mode. Dizajneri je koriste na haljinama, odijelima, torbama, obući i sportskim komadima, dok influenseri i slavne ličnosti sve češće biraju upravo ovu nijansu za javna pojavljivanja.

Stručnjaci smatraju da popularnost narandžaste dolazi kao reakcija na višegodišnji trend minimalističkog i "quiet luxury" stila koji je favorizovao neutralne tonove i nenametljivu eleganciju.

Boja optimizma i energije

Modni analitičari objašnjavaju da narandžasta psihološki simbolizuje optimizam, kreativnost i energiju, zbog čega je postala savršen odgovor na period globalne nesigurnosti i zamora od monotonih modnih trendova.

"Narandžasta djeluje kao instant dopaminsko pojačanje", navodi "The Zoe Report", opisujući je kao boju koja odmah privlači pažnju i podiže raspoloženje.

Veliki modni brendovi poput Valentina, Prade, Diora, Loevea i Šanela već su tokom revija za proljeće/ljeto 2026. predstavili veliki broj komada upravo u citrusnim i vatrenim nijansama narandžaste.

Posebno se ističu tonovi mandarine, spaljene narandže i takozvane "molten orange" nijanse, koje kombinuju toplinu crvene i svježinu žute boje.

Kendal Džener pokrenula trend

Jedan od trenutaka koji je dodatno popularizovao narandžastu dogodio se kada se Kendal Džener pojavila u upečatljivoj narandžastoj Chanel haljini tokom gostovanja kod Džimija Felona početkom godine.

Modni portali tada su je proglasili prvom velikom "it girl" zvijezdom koja je javno lansirala trend narandžaste za 2026. godinu.

"Ne postoji upečatljiviji i veseliji način da prihvatite trend od komada u narandžastoj boji", navodi "Who What Wear".

Nakon toga narandžasta se počela pojavljivati na crvenim tepisima, u street style kombinacijama i kampanjama velikih luksuznih kuća.

Moda se okreće hrabrijim bojama

Stručnjaci smatraju da se modna industrija sve više udaljava od "sigurnih" tonova i okreće maksimalizmu, snažnim bojama i individualnosti.

"Ljudi žele da izgledaju kao da su živi", rekla je modna novinarka Rejčel Tašijan za "The Guardian", komentarišući povratak intenzivnih boja poput narandžaste, ljubičaste i žute na modne piste.

Narandžasta se posebno često kombinuje sa čokoladno-smeđom, bordo i krem nijansama, što stvara sofisticiraniji i luksuzniji izgled od klasičnih ljetnih kombinacija.

Od sportskog stila do luksuza

Ono što dodatno izdvaja ovaj trend jeste činjenica da narandžasta više nije ograničena samo na sportsku ili festivalsku modu. Danas se pojavljuje i u elegantnim odijelima, luksuznim kaputima, večernjim haljinama i poslovnim kombinacijama.

Modni stručnjaci ističu da upravo ta svestranost omogućava narandžastoj da postane dominantna boja godine. Posebno su popularni monohromatski outfiti u jednoj nijansi narandžaste, ali i detalji poput torbi, cipela ili nakita koji služe kao upečatljiv akcenat.

Društvene mreže dodatno guraju trend

Veliki uticaj na popularnost narandžaste imaju TikTok, Instagram i Pinterest, gdje korisnici masovno dijele kombinacije inspirisane modnim pistama i celebriti stilom.

Trend forkasteri smatraju da će 2026. godina ostati upamćena kao period povratka hrabroj modi i bojama koje šalju poruku samopouzdanja i individualnosti.

Narandžasta je tako od nekada "teške" modne boje postala simbol nove modne ere u kojoj se odjeća koristi kao način izražavanja energije, emocija i ličnog stava.