Top pet frizura za ljeto: Stilisti tvrde da brišu godine

Moda na svim frontovima je složna u tome da sve ove godine treba da izgleda što prirodnije.

Zaboravite na pretjerano ravnu ili savršeno uvijenu kosu i opustite se. Neuredan, nonšalantan i bez suvišnih pretenzija izgled, a ipak jako profesionalno isplaniran i urađen stil, za kojim sve žene žude.

Sa brzim približavanjem leta, stručnjaci za ljepotu su već bacili oko na nekoliko stilova koji će vjerovatno biti na vrhu liste najboljih frizura ove vrele sezone, počevši od piksi frizure. To je frizura koja se viđa i čuje širom Holivuda - malo bob, malo piksi.

"Uglađena je, ali i dalje djeluje kao da je prošlo vremena od kad ste bili kod frizera, kao da ste se probudili šik", rekao je stilista za medije.

Letnji moto za ovu godinu je "manje je više". Pozivajući se na pistu Kloe za jesen 2026.

"Tekstura koja djeluje prirodno, a ne preopterećeno. Stilizovanje bez toplote upravo sada jednostavno ima smisla. Manje oštećenja i funkcioniše u skladu sa kosom umjesto da je forsira. Mekoća, mala nesavršenost, slučajni detalji pletenice... djeluje lako, ali i dalje namjerno", objasnila je stilistkinja.

Svima dobro poznati ombre, ali sa obrtom

Dok nostalgija za 2010-im plamti poznati kolorista Trevis Ogltri, očekuje da će se jedan voljeni trend vratiti ovog ljeta.

Upoznajte se sa modernim ombreom. On opisuje ovu tehniku kao svijež pristup postepenom efektu bojenja.

Zamislite jaki balejaž, manje kontrasta, lako održavanje i krajeve koji su samo dvije ili tri nijanse svetliji umesto jarko plavog, upravo to poznati, kao na primer Dženifer Lopez, imaju na glavi.

Ono što osvježava ovaj izgled jeste to što svi žele da i dalje izgledaju prirodno. Savršeno je za brinetu koja želi da se osjeća svijetlijom, a da ne izgleda kao da je zaista bilo šta uradila.

Luckasta biksi frizura: Malo bob, malo piksi

Vežite se, ovo je ljeto za djevojke sa biksi stilom. Možda najpopularnija frizura, ultra kratka, jako teksturirana frizura, ne pokazuje znake usporavanja u skorije vrijeme.

Predvođena Zendejom, Džesi Bakli, Ramom Duvadži, Grejsi Abrams i drugima, ova frizura je ono što je bob bio prethodnih sezona. Vidim da kratka kosa ponovo doživljava trenutak ove sezone. Lagana, prozračna i puna pokreta.

Zendeja

"Uglačano je bez previše truda. Malo savijanja, malo razdvajanja, ništa previše savršeno."

Da bi izjednačila izgled, stilistkinja predlaže da se krajevi rasprše kako bi se istakli prirodni talasi ili lokne prije nego što se nanese pegla od 2,5 cm kako bi se redefinisao pokret ove drastično drugačije frizure.

Šampanjac plava boja sa tamnijim korenom

Moderna Kerolin Beset Kenedi, Sara Pidžon, je zaštitno lice novog, rastućeg trenda plave kose. Nazvana "plava sa korenom", ova tehnika bojenja označava odstupanje od prethodne vladavine platinaste i izbeljene plave, a naziva se često šampanjac plavom bojom.

Stilisti kažu da izgleda kao senka koja ide iz korena, a malo je svetlija od klijentove osnove kako bi se omogućilo besprekorno izrastanje. Ljudi i dalje žele da se osećaju zaista sjajno bez održavanja koje je potrebno za "lažnu plavušu".

"Da bih bila sigurna da sve djeluje povezano, često radim veoma suptilno pramenove na licu kako bih se uverila da se klijenti osjećaju dobro oko lica. A pošto su pramenovi u trendu, a plava kosa uvijek ima tendenciju da se malo osuši, preporučujem da se maska koristi umjesto regeneratora pri svakom drugom pranju kako bi se kosa osjećaju najbolje."

Minimalno ulaganje za prirodan šarmantan izgled

Ako su piste za 2026. godinu ikakav pokazatelj prognoze letnjih trendova, onda će kosa koja izgleda kao da ste tek ustali iz kreveta biti u centru pažnje. Ovo se ne odnosi na previše zamršenu i razbarušenu estetika koja sledi nakon dobrog sna, već je riječ o mekim talasima drugog dana koji se vide na skoro svakom modelu na Kloi prezentaciji za jesen 2026.

Pletenice, čarape, svilene šipke - bilo koji način oblikovanja bez zagrevanja će biti dovoljan, rekla je Brejger.

"Završite sa količinom MO ulja veličine zrna graška po dužini za sjaj i kovrdžanje (ne korijen), zatim Morokanoil teksturnim sprejom ili fleksibilnim lakom za kosu za fiksiranje. Blago okrenite deo kose da biste ga razbili i dali mu malo podizanje", predložila je.

Ravna kosa sa blago uvijenim krajevima na unutra

Nije iznenađenje što Džidži Hadid već popularizuje poslednji trend za leto: C-lokne. Stil, koji je smislio njen stilista Dimitris Đanetos, je "klasično francusko feniranje" sa C-zavojem na krajevima.

C lokne su novi trend

Razlikuju se jer imaju malo više oblika u poređenju sa običnim feniranjem. Da bi se postigao ovaj izgled, šišanje mora biti malo ravnije. Ako kosa ima mnogo slojeva, nećete vidjeti ovaj efekat, prenosi Stil.