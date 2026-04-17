Republika Srpska dobija još jedan grad

Republika Srpska će, po svemu sudeći, uskoro postati bogatija za još jedan grad, a ovaj značajan status trebalo bi da dobije opština Foča.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Republike Srpske, koja je počela u deset časova, kao druga tačka naći će se razmatranje Prijedloga zakona o gradu Foča po hitnom postupku.

Ovo je jedna od ukupno pedeset tri tačke koje će predsjednik Vlade Savo Minić i njegovi ministri razmatrati na svom šestom zasjedanju.

Status grada u Republici Srpskoj trenutno imaju Banjaluka, Bijeljina, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočno Sarajevo, Laktaši, Prijedor, Prnjavor, Trebinje i Teslić. Foča bi tako mogla postati trinaesta lokalna zajednica sa ovim prestižnim statusom, što bi donijelo nove mogućnosti za razvoj i pristup međunarodnim fondovima.