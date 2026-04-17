Bijeljinac na svadbi ošamario snahu i nokautirao brata

17.04.2026 11:12

Бијељинац на свадби ошамарио снаху и нокаутирао брата

Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv A.A. iz Bijeljine jer je na svadbi ošamario svoju snahu Z.M, a potom je ”nokautirao” brata D.B. udarivši ga šakom u glavu.

OJT Bijeljina optuženom A.A. na teret stavlja da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.

U optužnici se navodi da se sve odigralo 10. juna 2023. godine u dvorištu porodične kuće gdje je R.A. organizovala svadbu za svoju unuku A.E.

Od udarca pala na koljena

”Primjenom nasilja optuženi je ugrozio tjelesni integritet članova svoje porodice tako što je fizički napao snahu Z.M. udarivši je otvorenom šakom u glavu. Od udarca ona je pala i zadobila lake povrede potkoljenice i koljena”, navodi se u optužnici.

Prijeti mu do tri godine zatvora

Optuženi se tu nije zastavio i potom je napao svog brata D.B, s kojim je prije toga imao prepirku.

”Brata je zatvorenom šakom udario u glavu, usljed čega je D.B. pao na tlo. Zadobio je lake povrede i to usne, kao i podliv čeono-tjemene regije”, navodi se u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica Bijeljincu prijeti novčana ili kazna do tri godine zatvora.

