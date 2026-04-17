U širem centru Vranja, u neposrednoj blizini pijace Bujkovski most, jutros oko 8 časova došlo je do snažne eksplozije u kojoj je uništen putnički automobil, saznaje Telegraf.rs.

Prema nezvaničnim saznanjima pomenutog portala, meta napada bio je automobil marke koji koristi poznati vranjski MMA borac M. K..

Srećom, u trenutku detonacije u vozilu, kao ni u njegovoj neposrednoj blizini, nije bilo nikoga, te su izbjegnute ljudske žrtve. Detonacija je, prema riječima očevidaca, bila izuzetno jaka i uznemirila je stanare okolnih zgrada i prodavce na obližnjoj pijaci.

"Čuo se strašan prasak, mislili smo da je nešto puklo na pijaci. Tek poslije smo vidjeli dim i policiju koja je blokirala cijeli kvart", kaže jedan od prolaznika.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na lice mjesta i ogradili prostor. Trenutno je u toku policijski uviđaj kojim će se utvrditi koja vrsta eksploziva je korišćena, kako je naprava aktivirana i šta je motiv ovog napada.

Saobraćaj u ovom dijelu grada je privremeno usporen, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave u Vranju.