Slovenac pao u Banjaluci, evo šta je sve oduzeto

Banjalučka policija lišila je slobode državljanina Republike Slovenije inicijala N.Ž. nakon što je kod njega pronađena veća količina narkotika.

Prilikom pretresa, koji su izvršili pripadnici Policijske uprave Banjaluka, pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja izgledom asocira na marihuanu, te bijeli prah za koji se vjeruje da je kokain.

Svijet Radnik nije dobio platu, pa zapalio fabriku

Osim poznatih narkotika, pažnju istražilaca privukla je i određena količina biljne materije specifične crveno-smeđe boje, čiji će tačan sastav biti utvrđen vještačenjem.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci-Odjeljenje za prekršaje. Protiv N.Ž. je pokrenut postupak zbog kršenja člana četiri Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.