Slovenac pao u Banjaluci, evo šta je sve oduzeto

17.04.2026 09:31

Полиција Републике Српске
Banjalučka policija lišila je slobode državljanina Republike Slovenije inicijala N.Ž. nakon što je kod njega pronađena veća količina narkotika.

Prilikom pretresa, koji su izvršili pripadnici Policijske uprave Banjaluka, pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja izgledom asocira na marihuanu, te bijeli prah za koji se vjeruje da je kokain.

Radnik nije dobio platu, pa zapalio fabriku

Osim poznatih narkotika, pažnju istražilaca privukla je i određena količina biljne materije specifične crveno-smeđe boje, čiji će tačan sastav biti utvrđen vještačenjem.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci-Odjeljenje za prekršaje. Protiv N.Ž. je pokrenut postupak zbog kršenja člana četiri Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.

Droga

hapšenje

Crna hronika

Banjaluka

Pročitajte više

Ватрогасци, пожар

Svijet

Radnik nije dobio platu, pa zapalio fabriku

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Dojava o postavljenim bombama u školama

1 h

0
Ватерполиста оптужен за језиво злостављање

Ostali sportovi

Vaterpolista optužen za jezivo zlostavljanje

1 h

0
Хеликоптер

Svijet

Prilikom pada helikoptera osam osoba poginulo

1 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Dojava o postavljenim bombama u školama

1 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Bačena eksplozivna naprava na ugostiteljski objekat u Bijeljini

1 h

0
Аутобус путник

Hronika

Mladić izboden nožem u punom autobusu: Ljekari mu se bore za život

1 h

0
Саобраћајна незгода у Јакуповцима, Лакташи. Аутом оборио мотоциклисту. Полицијско возило на мјесту незгоде.

Hronika

Saobraćajka u Laktašima, povrijeđen motociklista

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

27

Pokušao podmititi policiju, pa završio iza rešetaka

10

27

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

10

25

Prevoznici u Crnoj Gori planiraju novu graničnu blokadu saobraćaja

10

15

Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

10

15

Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

