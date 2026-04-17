Dojava o postavljenim bombama u školama

Na adrese više institucija i novinarskih redakcija stigla je dojava o postavljenim bombama.

U mailu se navodi da su bombe postavljene u školama u Zenici, a prijeti se i likvidacijom jednoj zaposlenoj u MUP-u KS.

Policijski službenici su na terenu, a u Zenici će se raditi kontradiverzioni pregledi škola.

Dojave su stigle putem e-maila.

Podsjećamo, juče su dojave o bombama stigle u dva sarajevska tržna centra, a one su se ispostavile lažnim.

(Avaz)