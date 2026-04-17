Dva muškarca teško povrijeđena u odvojenim nezgodama

Dva muškarca su zadobila teške povrede u dvije nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

U Ulici Marije Bursać u Zemunu, muškarac star 60 godina oboren je sa motocikla u 19.54 sati i prevezen je u Urgentni centar.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 17. april: Šta nam astrolozi predviđaju za danas?

Na Voždovcu, u Ulici Radovana Babića, u 2.07 časova, muškarac star 51 godinu pao je sa terase i takođe je prevezen u Urgentni centar.