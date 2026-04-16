Uhapšen Banjalučanin zbog provale u privatnu kuću

Foto: ATV

Banjalučanin Z.K. uhapšen je zbog sumnje da je provalio u prizemlje privatne kuće iz koje je ukrao ubodnu pilu.

U PU Banjaluka navode da su policijski službenici operativnim radom identifikovali i uhapsili Z.K. zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

”Z.K. se sumnjiči da je 31. marta provalio u prizemlje porodične kuće u Banjaluci, odakle je ukrao ubodnu pilu. Ukradena pila je pronađena i vraćena vlasniku”, saopštila je PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja predmeta protiv Z.K. će biti podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci o počinjenom krivičnom djelu.

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Hronika

Mladić (18) pokosio muškarca na mopedu: Čovjek stradao na licu mjesta

4 h

0
Бањалучанин ухапшен у акцији СИПА

Hronika

Banjalučanin uhapšen u akciji SIPA

4 h

0
Одузета марихуана и пиштољ

Hronika

Akcija ”Insajder 2”: Ponovo uhapšen Jovica Grujić, oduzeto 3,5 kilograma droge!

4 h

0
Обијена православна црква у Трубару

Hronika

Radanović: MUP Bihaća da odbrani Srbe od migranata?

4 h

0

