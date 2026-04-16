Uhapšen Banjalučanin zbog provale u privatnu kuću

Banjalučanin Z.K. uhapšen je zbog sumnje da je provalio u prizemlje privatne kuće iz koje je ukrao ubodnu pilu.

U PU Banjaluka navode da su policijski službenici operativnim radom identifikovali i uhapsili Z.K. zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

”Z.K. se sumnjiči da je 31. marta provalio u prizemlje porodične kuće u Banjaluci, odakle je ukrao ubodnu pilu. Ukradena pila je pronađena i vraćena vlasniku”, saopštila je PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja predmeta protiv Z.K. će biti podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci o počinjenom krivičnom djelu.