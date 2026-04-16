Logo
Large banner

Mladić (18) pokosio muškarca na mopedu: Čovjek stradao na licu mjesta

Autor:

ATV
16.04.2026 12:38

Komentari:

0
Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, odredili su zadržavanje do 48 sati S. Đ. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 20 sati, na obilaznici oko Pirota, upravljajući „golfom“ sustigao četrdesetosmogodišnjeg vozača mopeda iz okoline Pirota, pri čemu je došlo do kontakta između vozila.

U ovoj saobraćajnoj nesreći vozač mopeda je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

56

Maloljetnik (15) pokušao falsifikovanim novčanicama da plati hranu

12

50

Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

12

38

Mladić (18) pokosio muškarca na mopedu: Čovjek stradao na licu mjesta

12

35

Banjalučanin uhapšen u akciji SIPA

12

32

Prosvjetinu stipendiju "Vladimir Ćorović" dobilo više od 300 učenika i studenata iz Hercegovine i Dalmacije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner