Milan Stanković se vraća na scenu?

Milan Stanković nakon višegodišnje pauze odlučio je da se vrati na muzičku scenu i ponovo obraduje publiku. Iako ga dugo nije bilo u javnosti, interesovanje za njegov život i karijeru nije jenjavalo.

Kako prenose mediji, novi album je spreman te će se karijera Milana Stankovića uskoro nastaviti, a pjevač, koji trenutno živi od privatnog biznisa, planira da ga objavi na jesen.

Riječ je o materijalu na kojem je radio duži vremenski period, pažljivo birajući pjesme i zvuk kojim želi da se predstavi publici nakon pauze.

Tokom godina provedenih daleko od reflektora, o Stankoviću su kružile brojne priče. Pisalo se da je želio da se zamonaši, često je obilazio manastire i vrijeme posvećivao duhovnom miru, što je dodatno podgrijalo spekulacije da bi mogao potpuno da napusti estradu. Ipak, on se tim povodom nikada nije konkretno oglašavao, pa su ove informacije ostale na nivou nagađanja.

Sada, čini se, Milan okreće novu stranicu. Kako se navodi, pjevač je na novom albumu radio dugo i posvećeno. Njegov povratak mnogi vide kao jedno od najvećih iznenađenja na domaćoj estradi ove godine, a ostaje da se vidi da li će novi album nadmašiti očekivanja vjernih fanova koji su ga sve vrijeme čekali. Sem fanova, koji nikad nisu odustali od njega, i kolege su ga molile da se vrati na estradnu scenu.

Ovim povodom oglasila se i Rada Manojlović na društvenoj mreži "X" kratko prokomentarisala aktuelne navode, ostavljajući prostor za različita tumačenja.

- Ništa me ne pitajte jer ne smijem ništa da kažem, a ništa i ne znam - napisala je ona, a potom dodala:

- A znate šta ste me pitali i mislim da znate na šta mislim, to jest da mislimo na isto.

Njena objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija na mrežama, a komentari su se nizali velikom brzinom, dok su pratioci pokušavali da protumače da li njene riječi potvrđuju ili samo podgrevaju spekulacije o povratku Milana Stankovića.

(Informer)