Stefan Karić osuđen zbog prebijanja Nataše Šavije: Ovo su detalji

15.04.2026 18:38

Стефан Карић осуђен због пребијања Наташе Шавије: Ово су детаљи

Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine nanio teške tjelesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.

Kako je ranije tokom procesa navedeno, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine, međutim, prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.

Kako saznaje Telegraf.rs, nakon sprovedenog postupka i ocjene dokaza, donesena je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Kako saznaje ovaj portal od izvora bliskog slučaju, odluka suda donesena je nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza i svjedočenja, čime je okončan jedan od najpraćenijih rijaliti i sudskih procesa u javnosti.

Podsjetimo, Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da joj je nanio teške tjelesne povrede zbog čega je ona završila u bolnici sa višestrukim prelomima na licu.

Šavija imala dvije operacije

Nataša je imala dvije operacije oka kako bi uspjela da povrati stari fizički izgled

"Nadam se da neću imati psihičke posljedice"

Šavija je jednom prilikom progovorila o posljedicama povreda koje je doživjela.

- Deformisana sam za cijeli život! Ne znam da li će mi oko ikada izgledati kao prije. Kapak mi je nepomičan, a prije operacije je bilo još gore, nije se pomjerao ni kada sam prstom pokušavala da ga podignem. Moja porodica je doživjela još veći stres od mene. Uvijek sam bila jaka za sve što mi se dešavalo u životu - rekla je ona na početku obraćanja.

- Vjerujem da neću imati psihičke posljedice, barem se nadam... Vjerovatno ću se plašiti da izađem sama na ulicu, ali ću raditi na tome da vremenom ojačam. Jedino što želim u ovom trenutku je da se sve vrati na staro i da opet izgledam kao prije, a da oni koji su mi ovo učinili budu adekvatno kažnjeni! Puno sam čitala o fizičkom i psihičkom nasilju, i shvatila da ovo što sam ja preživjela mnogo je gore od porodičnog nasilja - rekla je ona tada na TikToku.

Pročitajte više

Претучена Наташа Шавија: Тијело у подливима, стан разлупан!

Scena

Pretučena Nataša Šavija: Tijelo u podlivima, stan razlupan!

2 god

0
Појавила се експлицитна фотографија Наташе Шавије (18+)

Scena

Pojavila se eksplicitna fotografija Nataše Šavije (18+)

2 god

0
(+18) - У јавности изашле наге фотографије Наташе Шавије

Scena

(+18) - U javnosti izašle nage fotografije Nataše Šavije

2 god

0
"Јавно се извињавам Шавији за све што је било": Стефан Kарић проговорио о инциденту

Scena

"Javno se izvinjavam Šaviji za sve što je bilo": Stefan Karić progovorio o incidentu

2 god

0

Više iz rubrike

Никол Кидман и Сандра Булок на на догађају "CinemaCon" у Лас Вегасу

Scena

Nikad mršavija Nikol Kidman zgrozila javnost: "Promjenila se nakon razvoda"

5 h

0
Пјевачица Оља Карлеуша приликом извођења пјесме подигла руке.

Scena

Poznata pjevačica šokirala detaljima o vaspitanju sina: ''Muž je pobjegao sa njim u kupatilo''

5 h

0
Пјевач открио нове информације о здравственом стању Зорице Брунцлик: ''Иде на боље''

Scena

Pjevač otkrio nove informacije o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: ''Ide na bolje''

10 h

0
Пјевачица Бритни Спирс

Scena

Sinovi nagovorili Britni Spirs da se prijavi na liječenje

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Predsjednik MMF: Svjetska ekonomija na granici fiskalne održivosti, potrebne hitne reforme

20

19

Džinovski novi krater na Mjesecu iznenadio naučnike

20

17

Hakeri upali na sajt koji koriste milioni: Ako imate ovaj alat za računar, u problemu ste

20

08

Stravično nevrijeme: Oluja odnijela 16 života na Karibima

19

57

Dodik: Stanivuković želi da se kandiduje jer bježi, Grad sada duguje 56 miliona

