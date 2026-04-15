Stefan Karić osuđen zbog prebijanja Nataše Šavije: Ovo su detalji

Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine nanio teške tjelesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.

Kako je ranije tokom procesa navedeno, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine, međutim, prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.

Kako saznaje Telegraf.rs, nakon sprovedenog postupka i ocjene dokaza, donesena je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Kako saznaje ovaj portal od izvora bliskog slučaju, odluka suda donesena je nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza i svjedočenja, čime je okončan jedan od najpraćenijih rijaliti i sudskih procesa u javnosti.

Podsjetimo, Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da joj je nanio teške tjelesne povrede zbog čega je ona završila u bolnici sa višestrukim prelomima na licu.

Šavija imala dvije operacije

Nataša je imala dvije operacije oka kako bi uspjela da povrati stari fizički izgled

"Nadam se da neću imati psihičke posljedice"

Šavija je jednom prilikom progovorila o posljedicama povreda koje je doživjela.

- Deformisana sam za cijeli život! Ne znam da li će mi oko ikada izgledati kao prije. Kapak mi je nepomičan, a prije operacije je bilo još gore, nije se pomjerao ni kada sam prstom pokušavala da ga podignem. Moja porodica je doživjela još veći stres od mene. Uvijek sam bila jaka za sve što mi se dešavalo u životu - rekla je ona na početku obraćanja.

- Vjerujem da neću imati psihičke posljedice, barem se nadam... Vjerovatno ću se plašiti da izađem sama na ulicu, ali ću raditi na tome da vremenom ojačam. Jedino što želim u ovom trenutku je da se sve vrati na staro i da opet izgledam kao prije, a da oni koji su mi ovo učinili budu adekvatno kažnjeni! Puno sam čitala o fizičkom i psihičkom nasilju, i shvatila da ovo što sam ja preživjela mnogo je gore od porodičnog nasilja - rekla je ona tada na TikToku.