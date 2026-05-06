Netanjahu naredio vojsci: Budite spremni

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naložio je Odbrambenim snagama Izraela da budu spremne za svaki scenario u sukobu sa Iranom, uključujući i obnavljanje neprijateljstava, rekao je za RIA Novosti izvor blizak Tel Avivu.
Isti izvor navodi da je moguć i povratak vojnim dejstvima ukoliko za tim bude potrebe.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije da će prekinuti vojna dejstva u slučaju da Teheran pristane na uslove koje je postavio Vašington, dok će u suprotnom uslijediti bombardovanje koje će biti intenzivnije nego ranije.
