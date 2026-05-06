Pucnjava u školi u Brazilu: Ubijena dva radnika, uhapšen trinaestogodišnjak

U pucnjavi u školi u brazilskoj državi Akre ubijena su dva školska radnika i ranjene dvije osobe, a trinaestogodišnji napadač je priveden, saopšteno je iz regionalne vlade.

U saopštenju se navodi da je među ranjenima jedan učenik, a obje povrijeđene osobe prebačene su u bolnicu.

Napadač, koji je priznao zločin, priveden je sa svojim zakonskim starateljem, vlasnikom vatrenog oružja korištenog u pucnjavi.

Hici su ispaljeni tokom popodnevnih časova, javio je portal G1 pozivajući se na očevice. Učenici su se bacili na zemlju i pokušali da naprave barikade od stolica.

Zvaničnici su rekli da se okolnosti i motivi napada istražuju.

Nastava je otkazana u svim državnim školama u Akreu u naredna tri dana.