Upozorenje stručnjaka: TikTok izazov izaziva teške opekotine

06.05.2026 17:05

Упозорење стручњака: ТикТок изазов изазива тешке опекотине
Foto: Cottonbro studio/Pexels

Stručnjaci upozoravaju roditelje na opasan TikTok trend u kojem d‌jeca zagrijavaju popularne "squishy" igračke u mikrovalnoj, nakon što su zabilježeni slučajevi teških opekotina.

Na društvenim mrežama d‌jeca jedni drugima savjetuju zagrijavanje tih igračaka kako bi postale mekše i savitljivije. Među najpopularnijima je NeeDoh – kockasta igračka ispunjena gelom – koja se rasprodaje širom svijeta.

Ipak, posljedice mogu biti ozbiljne. Zabilježeni su slučajevi u kojima su igračke eksplodirale, polivajući d‌jecu vrelim sadržajem i uzrokujući teške opekotine, prenosi Večernji.hr.

Fotografije pokazuju devetogodišnjaka s velikim povredama lica, dok je sedmogodišnja d‌jevojčica završila u komi s opekotinama trećeg stepena nakon što ju je pogodila vrela masa.

Nedavno je i jedna majka iz Velike Britanije otkrila da je njena desetogodišnja kćerka zadobila opekotine pokušavajući oponašati trend. Stručnjaci sada apeluju na roditelje da razgovaraju s d‌jecom o opasnostima internet izazova.

Rajen Rejnolds iz Kraljevskog društva za prevenciju nesreća upozorava da nepravilna upotreba kućanskih uređaja može imati razorne posljedice te naglašava da “mikrovalne nisu igračke”.

Jedna majka iz Bristola u objavi na društvenim mrežama opisala je iskustvo svoje kćeri: igračka je u mikrovalnoj bila svega 30 sekundi, a silikonski omotač prikrio je koliko je unutrašnjost bila užarena. D‌jevojčica je završila na od‌jelu za opekotine i neće smjeti izlagati lice suncu najmanje dvije godine, a još nije poznato hoće li ostati ožiljci.

